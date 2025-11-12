Andrea Di Blasio racconta la Russia al Lions Club Sanremo Host: un viaggio tra amore e realtà quotidiana

Una serata all’insegna del giornalismo, della curiosità e dell’umanità quella organizzata dal Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo, che ha visto come protagonista Andrea Di Blasio, noto giornalista della nostra provincia. Invitato dal presidente Giorgio Cravaschino, Di Blasio ha condiviso con i presenti la sua recente esperienza in Russia, un viaggio nato per amore ma trasformato in un’occasione di osservazione e riflessione sulle condizioni di vita del popolo russo.

Pur trattandosi di una vacanza, il giornalista non ha mai smesso di guardare la realtà con “l’occhio clinico” del cronista. In un contesto segnato da tensioni internazionali e da una drammatica situazione socio-politica, i suoi racconti hanno offerto una prospettiva diretta e concreta di ciò che significa vivere oggi in Russia. Alcuni episodi, narrati con tono ironico ma carico di significato, hanno permesso al pubblico di comprendere la complessità della vita quotidiana in un Paese dove il controllo e la burocrazia sono onnipresenti. Di Blasio ha raccontato, ad esempio, di essere stato costretto a utilizzare una carta di credito creata appositamente per lui dai parenti della fidanzata, unico modo per effettuare pagamenti nel Paese. Ancora più singolare l’espediente per salvare le fotografie del viaggio, inviate via WhatsApp a una collega per timore che venissero cancellate durante i controlli alla frontiera, nonostante si trattasse di immagini assolutamente innocue.

Tra curiosità, riflessioni e un pizzico di emozione personale, il giornalista ha saputo trasmettere al pubblico la complessità di una realtà spesso distorta dai media e difficilmente comprensibile da lontano. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Giorgio Cravaschino, che ha sottolineato l’interesse e la partecipazione dei soci: “È stata una serata intensa e coinvolgente – ha commentato –. Vorremmo poter ripetere l’iniziativa, magari con la presenza di altri giornalisti, continuando a promuovere momenti di confronto e di approfondimento su temi di attualità internazionale.”

L’incontro si è concluso con un auspicio condiviso da tutti i presenti: che la guerra possa terminare al più presto, restituendo speranza e serenità a un popolo che, come ha mostrato Di Blasio, continua a vivere con dignità e coraggio anche nelle difficoltà quotidiane.