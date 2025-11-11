Pablo Reyes ospite musicale del Montecarlo film festival

Il grande cinema incontra la grande musica al 22° Film Festival de la Comédie, in programma al Grimaldi Forum di Monaco. Sabato 15 novembre la tradizionale cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di celebrità di TV e cinema e durante il gran galà, ci sarà un momento musicale molto speciale con GIPSY’s KINGS way By Pablo Reyes, che proporranno i loro brani più celebri e iconici.

Pablo Reyes è una leggenda del flamenco. Artista, autore, chitarrista di grande talento e con un’intensa espressività vocale, è uno dei fondatori dei Gipsy Kings. Con loro ha conquistato il mondo, firmando successi senza tempo come Volare, Djobi Djoba, Bamboleo, oggi veri inni della cultura musicale gitana, che il grande artista continua a portare al pubblico con la sua voce straordinaria e coinvolgente.

Il 2025 segna il 38° anniversario di Bamboleo e Pablo Reyes si esibisce dal vivo con lo spettacolo di grande successo GIPSY’s KINGS way By Pablo Reyes, accompagnato da una band di musicisti di altissimo livello e da un allestimento scenico imponente.

Con il suo gruppo sarà l’atteso ospite musicale sul prestigioso palcoscenico del Monte-Carlo Film Festival e accenderà l’entusiasmo del pubblico con i successi che da 40 anni fanno cantare e ballare ogni generazione.