Sanità, Ioculano (PD): “Più posti per Infermieristica a Imperia: il mio ordine del giorno in Consiglio regionale è stato votato all’unanimità”

"Oggi in Consiglio regionale ho discusso un ordine del giorno per chiedere l’aumento dei posti disponibili nel corso di laurea in Infermieristica presso la sede di Imperia" — dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.

"Imperia è stata l’unica sede ligure ad aver saturato completamente i posti disponibili, ma continua a essere quella con il numero più basso di accessi: solo 41, contro i più di 100 di altre sedi. È un dato che dimostra una domanda formativa forte e un’esigenza concreta del territorio".

Ioculano sottolinea come l’ASL 1 sia tra le più carenti di personale infermieristico e ha invitato la Regione "ad attivarsi con l’Università di Genova e il Ministero per incrementare i posti già dai prossimi anni accademici".

"Formare più infermieri in Provincia di Imperia — conclude — Apprezzo l’impegno dell’assessore Nicolò e della Giunta per aver accolto la mia istanza e monitoreró affinché l’impegno assunto oggi si traduca in risultati concreti già dal prossimo anno".