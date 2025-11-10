Virtus Sanremese inarrestabile: 4-1 al Camporosso e vetta difesa con autorità

Parafrasando una metafora venatoria possiamo ben dire che la lepre Virtus Sanremese continua la sua corsa domenica dopo domenica lasciandolo a debita distanza i due segugi diretti inseguitori ovvero il Cengio e il Ventimiglia che attualmente tengono testa alla capolista rispettivamente staccati di due e tre punti. Anche ieri la compagine matuziana si è imposta in modo netto con il rotondo risultato di 4-1 sul campo del Camporosso, squadra giovane, strutturata che ben sta figurando nell' attuale campionato.



Lo svolgimento del match ha dato indicazioni di due squadre in salute,dove la differenza di tasso tecnico e di esperienza ha fatto pendere l'ago della bilancia nei confronti della Virtus che già al 1' minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo permetteva al giovane difensore Islahi di portare in vantaggio la squadra biancoazzurra. Il raddoppio siglato da Alvarez al 15' e il rigore trasformato da Ventre al 39' poneva fine al primo tempo. La seconda parte dell' incontro presentava un canovaccio parimenti uguale al primo dove la squadra di casa cercava di rientrare in partita proponendo buone trame che venivano efficacemente stoppate dalla robusta difesa virtussina. Così facendo il Camporosso permetteva di facilitare le ripartenze della Virtus la quale colpiva al 22' della ripresa ancora con Alvarez splendidamente imbeccato da Ventre. Qui di fatto la partita terminava, pur non tralasciando di menzionare lo splendido gol di Tommaso Managò che su calcio di punizione al 45' della ripresa rendeva meno amara la sconfitta del Camporosso. In conclusione si può affermare che trattasi di un successo ampiamente meritato e mai in discussione, che conferma la crescita della Virtus Sanremese e la sua ambizione.