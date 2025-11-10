Liguria, oltre 12 milioni di euro per la sicurezza del territorio: a Vallecrosia intervento sul torrente Verbone

Oltre 12 milioni di euro saranno destinati a sette nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Liguria. Lo ha annunciato il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, sottolineando l’impegno del Governo nel rafforzare la sicurezza dei territori più esposti a frane e alluvioni. Tra i progetti finanziati, Vallecrosia riceverà particolare attenzione con la realizzazione di un importante intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il torrente Verbone. L’opera mira a migliorare la sicurezza del centro abitato e delle aree limitrofe, proteggendo cittadini e infrastrutture da possibili esondazioni.

“Continuiamo a investire in opere strutturali che riducono il rischio idrogeologico e tutelano ambiente e comunità locali” – ha dichiarato Gava – “grazie al DL Ambiente, le risorse saranno gestite con procedure più snelle e cantieri più efficienti, così da accelerare i tempi di realizzazione”. Oltre a Vallecrosia, gli altri interventi interesseranno Cogorno, Pietra Ligure, Monterosso al Mare, Luni, Ameglia e Pontinvrea, con opere di consolidamento di torrenti, versanti e aree costiere. Un piano complessivo che punta a rendere la Liguria sempre più sicura e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici.