Via Galileo Galilei: una strada ormai impraticabile, la segnalazione per il tratto Aurelia Bis-via Melandri (Foto)

Una nostra lettrice, Piera, ci ha scritto per segnalare le pessime condizioni dell’asfalto in Via Galileo Galilei, lato Melandri, dal tratto che va dall’uscita dell’Aurelia bis, in zona Borgo, fino al quartiere Polo Nord, compreso l’incrocio con la salita di Via Melandri:

"La situazione dell’asfalto è davvero degradata: crepe, solchi, dislivelli e buche, alcune delle quali sono state riempite alla meglio con pietre. Percorrere questa strada è diventato non solo scomodo, ma pericoloso, soprattutto per chi viaggia in moto, scooter, bicicletta o monopattino. Questi utenti della strada sono costretti a fare slalom tra le buche, rischiando cadute e danni ai propri mezzi. Oltre al disagio per residenti e automobilisti, questo tratto rappresenta anche un biglietto da visita tutt’altro che decoroso per i turisti che, uscendo dall’Aurelia bis, si dirigono verso il centro città o verso Ventimiglia passando per Corso degli Inglesi. Non va meglio per i pedoni: i pochi tratti di marciapiede presenti lungo la via si trovano in uno stato pietoso, sconnessi e pericolosi, del tutto inadeguati alla circolazione sicura delle persone. Mi auguro che il Comune, o chi di competenza, voglia intervenire al più presto, non con i soliti rattoppi provvisori, ma con un rifacimento completo dell’asfalto e dei marciapiedi, restituendo sicurezza e decoro a una strada tanto importante per la viabilità cittadina".