Un Palafestival sul mare: la visione di Damiano per una nuova Sanremo

Il consigliere comunale Marco Damiano rilancia per Sanremo la proposta di realizzare un Palafestival sul mare: l'idea arriva in seguito alle perplessità intorno all'hotel 5 stelle di Portosole, con una soluzione che, dal suo punto di vista, andrebbe a risolvere in modo duraturo le esigenze organizzative del Festival, offrendo una nuova sede per la manifestazione.

"Un Palafestival sul mare - sottolinea Damiano - potrebbe diventare il nuovo simbolo di Sanremo, così come le vele di Sidney sono diventate un'icona internazionale dell'Australia".

Il consigliere evidenzia inoltre come il progresso possa integrarsi con la riqualificazione del Porto Vecchio, attualmente in fase di definizione, creando una sinergia capace di valorizzare l'intero fronte mare cittadino e di rilanciare l'immagine turistica di Sanremo. Damiano auspica che l'intervento possa essere considerato anche come opera compensativa rispetto alla rinuncia al cosiddetto 'buco metropolitano', un progetto che, afferma, "preoccupa molti cittadini per il suo impatto ambientale e per i tempi lunghi di realizzazione".

"E' il momento di guardare avanti e di pensare in grande - conclude Damiano - Sanremo merita un progetto capace di coniugare innovazione, bellezza e funzionalità, restituendo alla città un ruolo di primo piano nel panorama culturale e turistico internazionale".