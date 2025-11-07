Evolution Horizon Award﻿ 2025: Flavio Di Muro﻿ consegna il premio Eha Italia-Monaco

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia – porta d’Italia, dove si trova il porto di Cala del Forte, di proprietà di Monaco Ports – ha preso parte alla cerimonia sottolineando il suo impegno nel rendere la città sempre più internazionale, grazie alla sua posizione strategica tra Francia e Italia. Nel corso dell’evento ha consegnato il premio EHA Italia-Monaco all’ambasciatore dell’Ordine di Malta nel Principato di Monaco, Alberto Di Luca.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.



