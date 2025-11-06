Ventimiglia investe su Trucco, avviata la conferenza dei servizi per un nuovo parcheggio

Sopralluogo dell'Amministrazione comunale a Trucco. Il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano hanno visitato la frazione di Ventimiglia per valutare come migliorarne le condizioni.

"Come promesso ai residenti e alle attività economiche di Trucco, la nostra Amministrazione si sta dedicando a questa importante realtà frazionale. Investire su Trucco significa non solo dare risposte concrete a una zona che in passato è stata spesso trascurata ma anche occuparsi dei principali accessi alla nostra città" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Sono in corso i lavori a Ponte San Ludovico e, con la stessa attenzione, stiamo lavorando per migliorare le condizioni dell'hub di accesso alla città della val Roja, proprio ora che la strada del Tenda è stata riaperta".

"Dopo aver sviluppato un progetto dedicato, abbiamo avviato la conferenza dei servizi per ottenere i pareri degli enti sovracomunali e validarlo definitivamente, così da poter avviare al più presto i lavori per il nuovo parcheggio di Trucco, andando a recuperare un'area da troppo tempo degradata e riconsegnarla ai residenti e ai cittadini tutti" - sottolinea Di Muro.