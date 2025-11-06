Sanremo: il comune pubblica la manifestazione di interesse per la ricerca di tecnici esperti in sicurezza eventi

Il Comune di Sanremo, tramite il Settore Turismo, Cultura e Commercio – Servizio Turismo, Manifestazioni e Manifestazioni Sportive, ha emanato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di tecnici e operatori economici esperti negli adempimenti connessi al rilascio dell’agibilità e nella redazione dei piani di safety & security per eventi e manifestazioni temporanee.

L’iniziativa, firmata dalla dirigente Dott.ssa Rita Cuffini, mira a costituire un elenco triennale di professionisti qualificati in grado di garantire la sicurezza e la conformità normativa degli eventi promossi dall’Amministrazione comunale. Possono presentare la propria candidatura ingegneri, architetti, geometri e società con comprovata esperienza in: rilascio dell’agibilità per locali e aree destinate a pubblico spettacolo, redazione di piani di safety & security conformi alla Circolare Gabrielli, prevenzione incendi e gestione delle emergenze e supporto tecnico durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

L’elenco dei professionisti che manifesteranno interesse avrà validità di tre anni e, durante il periodo, l’elenco potrà essere aggiornato o integrato con nuove iscrizioni, secondo le modalità che saranno indicate dall’Amministrazione, al fine di garantire la massima apertura e trasparenza. Gli eventuali affidamenti saranno definiti caso per caso, in relazione al fabbisogno specifico e alla complessità dell’attività da svolgere, nel rispetto delle normative vigenti e delle disponibilità di bilancio. La remunerazione sarà determinata in sede di affidamento, sulla base delle tariffe professionali e delle condizioni economiche concordate.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta e firmate digitalmente, dovranno essere inviate entro le 12 del 26 novembre esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it.