Attualità | 06 novembre 2025, 17:42

Corteo, deposizione di corone d'alloro e santa messa: Dolceacqua celebra il 4 novembre (Foto)

Domenica 9 novembre verranno onorati i caduti delle grandi guerre e delle forze armate in missioni di pace

Dolceacqua celebra il 4 novembre, il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La ricorrenza, che ha l'obiettivo di onorare i caduti delle grandi guerre e delle forze armate in missioni di pace, sarà celebrata domenica 9 novembre.

Alle 10.15 è previsto il ritrovo nell'ex palazzo comunale, alle 10.30 partirà il corteo e vi sarà la deposizione di corone d'alloro mentre alle 11.15 verrà celebrata la santa messa.

L'oratore ufficiale sarà Ernesto Fresca Fantoni, presidente dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia sezione Medaglia d'oro Antonio Fois. La ricorrenza verrà animata da un accompagnamento musicale a cura della banda cittadina.

Elisa Colli

