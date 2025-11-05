Ospedaletti, svolta in corso Marconi: al posto del giardino pubblico nasceranno 16 nuovi parcheggi

Diventerà un’area di parcheggio scoperto, con 16 posti auto, lo spazio pubblico in superficie sopra le autorimesse interrate di corso Marconi. La Giunta comunale ha dato l’assenso alla modifica del progetto originario, autorizzando l’avvio della progettazione definitiva richiesta dal Condominio Marconi, titolare del diritto di superficie nel sottosuolo.

In origine l’intervento, risalente alla fine degli anni Novanta, prevedeva la costruzione di box auto sotterranei da parte dei privati e la sistemazione a verde pubblico del piano di copertura. Una scelta ritenuta oggi dall’Amministrazione poco funzionale e troppo costosa da mantenere, anche perché la fruizione da parte della cittadinanza risulterebbe limitata. Il condominio ha quindi presentato una nuova proposta, che il Comune ha valutato e accolto come più utile alla collettività. L’area, una volta completata, consentirà di aumentare gli stalli di sosta in una zona strategica della città e di superare il ritardo accumulato negli anni nel completamento delle opere esterne.

Il via libera della Giunta non chiude ancora l’iter amministrativo. Per realizzare le modifiche sarà necessario ottenere le autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie previste per gli interventi urbanistici. Una volta conclusi i passaggi tecnici, si potrà procedere alla fase esecutiva. Secondo l’Amministrazione, la trasformazione dell’area risponde a esigenze concrete del territorio e consentirà finalmente di completare un progetto iniziato oltre vent’anni fa, adattandolo alle necessità attuali di residenti e attività della zona.