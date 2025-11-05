Nuovo bando per medici in Medicina Interna e Ginecologia da parte di Asl 1: incarichi fino a 48 ore settimanali

Asl 1 Imperiese ha approvato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici specializzati in Medicina Interna e in Ginecologia e Ostetricia. La decisione arriva in risposta alla persistente carenza di personale medico che, negli ultimi anni, ha messo sotto pressione le strutture sanitarie del ponente ligure. Nel documento si sottolinea come, nonostante le numerose procedure concorsuali bandite dal 2021, le assunzioni effettuate non siano riuscite a colmare il fabbisogno di personale previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027.

Per la sola Medicina Interna, infatti, il fabbisogno previsto è di 29 dirigenti medici contro i 25 attualmente in servizio. Ancora più grave la situazione in Ginecologia e Ostetricia, con soli 7 dirigenti a fronte di un fabbisogno di 20. Le cause principali del problema, evidenzia l’ASL, sono da ricondurre al disagio geografico e al costo della vita, fattori che scoraggiano i professionisti provenienti da altre regioni o aziende sanitarie dall’accettare incarichi nel territorio imperiese. Per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), l’ASL ha deciso di procedere con un avviso pubblico destinato al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi, rinnovabili solo in casi eccezionali. Ogni medico potrà essere impiegato fino a 48 ore settimanali, con turni di 6 o 12 ore, e disponibilità anche per la pronta reperibilità.

Il compenso orario previsto è di: 60 euro per le prestazioni in Medicina Interna, 100 euro per i turni in presenza e 80 euro per la pronta disponibilità in Ginecologia e Ostetricia. Gli incarichi saranno conferiti in forma di contratto di lavoro autonomo, senza alcun rapporto di dipendenza con l’Azienda sanitaria. Per ampliare la platea dei candidati, l’Asl 1 consente la partecipazione anche a ex dipendenti pubblici in quiescenza, purché in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, il conferimento dell’incarico ai pensionati potrà avvenire solo in subordine ai candidati non in quiescenza.

Sono state istituite due commissioni esaminatrici: per Medicina Interna, presieduta dal dott. Claudio Demichelis; per Ginecologia e Ostetricia, presieduta dal dott. Pierluigi Bracco. La selezione avverrà tramite valutazione dei curricula e, se necessario, colloquio conoscitivo. Gli esiti saranno pubblicati sul sito aziendale.