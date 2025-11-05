Bajardo: approvato il progetto per il ripristino dei sentieri escursionistici, intervento da oltre 72 mila euro

La Giunta comunale di Bajardo ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di due percorsi escursionistici inseriti nella carta inventario dei sentieri della Liguria: il “Sentiero Alpi Mare 1” e il “Sentiero Ligure”. L’intervento, dal valore complessivo di 72.194,02 euro, rientra tra le azioni finanziabili attraverso il Fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale.

Il progetto, redatto dall’architetto Valeria Cannazzaro, prevede il ripristino parziale dei tratti ammalorati dei due percorsi e comprende opere di sistemazione del piano di calpestio, consolidamento dei muretti a secco, realizzazione di piccoli interventi di ingegneria naturalistica e rinnovo della segnaletica. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra i Comuni di Apricale, Bajardo e Castelvittorio, formalizzata con un protocollo d’intesa approvato a settembre. Apricale svolge il ruolo di Comune capofila per la presentazione della domanda di finanziamento regionale, che coprirà fino al 100 % della spesa ammissibile, trattandosi di territori montani.

La ripartizione dei costi tra i tre enti prevede 26.826 euro per Apricale, 26.826 euro per Bajardo e 15.979 euro per Castelvittorio, comprensivi di lavori e spese tecniche. “Con questo progetto – ha commentato il sindaco Remo Moraglia – proseguiamo l’impegno per valorizzare la rete sentieristica del nostro entroterra, un patrimonio ambientale e turistico da mantenere sicuro e accessibile”.