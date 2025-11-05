Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 5 a domenica 9 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE

SANREMO



10.00-12.30. ‘Io Donna, Io Mamma – Sapere per scegliere’: percorso informativo gratuito di ASL1 rivolto alle future mamme, a cura della Struttura di Ostetricia e Ginecologia (link al video informativo). Ospedale ‘Borea’, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, per info im.ostetricia@asl1.liguria.it o sr.ostetricia@asl1.liguria.it

16.00-17.30. Per i ‘Mercoledì del Cdcd’, incontro dedicato ai caregiver di pazienti con declino cognitivo con focus specifico sul tema del ‘declino cognitivo, gli aspetti medico-legali: guida, porto d'armi, amministrazione di sostegno e certificazione di intendere e volere’ tenuto dal dott. Claude Orengo Maglione, medico legale di Asl1. Ospedale ‘Borea’, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca



21.00. Diego Basso Plays Queen 2025: progetto rock sinfonico ideato e diretto dal Maestro Diego Basso, che porta sul palco i capolavori dei Queen con la potenza della chitarra di Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi e collaboratore di Alice Cooper e Michael Bolton). Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

15.00. Per ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’, ‘Not Ours’: una produzione di Collettivo Smoll. Coreografia di Benedetta Lupo e Alice Fornara. Con Benedetta Lupo e Laura Volta. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Per ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’, Punto e Virgola: una produzione di Collettivo Smoll. A cura di Luca Faloscia. Con Elisanna Gagliardi, Benedetta Lupo, Matilde Tienni, Laura Volta. Assistente alla coreografia Elisanna Gagliardi. Con il sostegno di ArteMente, Centro di Alta Formazione per la Danza Organismo di Promozione della Danza e Formazione del Pubblico sostenuto dal MiC. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’, Looping, una produzione di Collettivo Smoll e di P9-Azioni in collaborazione con Diesis Teatrango. Regia Alessandro Persichella. Coreografia Benedetta Lupo. Con Alessandro Persichella e Benedetta Lupo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, Kimochi presenta: pratica mindfulness ‘Le stelle dorate’ per menti calme e felici + laboratorio artistico ‘Sognare le stelle’ a cura di Francesca Rutigliano e La Libraia Nadia. Evento dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni. Max partecipanti 25. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, conferma di partecipazione necessaria e ad offerta libera in favore della OdV Il cuore di Martina, info 349 2537418



18.00. Per il ciclo ‘Le Parole Volano - Breve storia della letteratura mondiale’, conferenza del professor Corrado Bologna dal titolo ‘Virgilio, la Fondazione di una nuova Civiltà’. Ridotto del Teatro Cavour (5 euro, biglietti acquistabili a questo link)



20.00. Per il ciclo ‘Il Grande Cinema al Teatro Cavour, proiezione film ‘Pallottole su Broadway’ di Woody Allen con Jennifer Tilly, John Cusack, Chazz Palminteri, Tracey Ullman, Jack Warden (Usa 1994). Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

12.30 & 18.00. ‘Immersive Week: l'IA al servizio dell'umanità’ (3ª edizione): conferenze e dibattiti con offerta di uno spazio di apprendimento e dialogo per demistificare questa tecnologia e dimostrare che può essere uno strumento al servizio dell'umanità. Maison du Numérique, Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II, fino al 7 novembre (per leggere gli orari e i temi affrontati cliccare questo link)



18.30. ‘Gala of the Rainier III Academy’: l'Académie Rainier III presenta le sue orchestre, riunendo studenti di tutte le età per un programma ricco ed energico. Espace Leo Ferre, Les Terrasses de Fontvieille, evento gratuito con prenotazione obbligatoria via e-mail all'indirizzo academie@mairie.mc (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE

SANREMO



18.00. Santa Messa in ricordo di tutti i soci defunti del Lions Club Sanremo Host celebrata dal Vescovo S.E. Mons. Suetta. Chiesa della Madonna della Costa



18.30. ‘I primi mille Giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi’: terzo appuntamento di tre per mamme, papà e figli nell’ambito del progetto ‘Sostegno alla Natalità’ degli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese. Sala del Melograno, via Marsaglia 70, ingresso libero e gratuito

IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

12.00. Per la rassegna ‘Teatro a Mezzogiorno - Incontri con la canzone d’autore italiana’, Eugenio Ripepi, chitarra e voce, racconta Francesco De Gregori. Foyer del Teatro Cavour (5 euro, biglietti acquistabili a questo link)



21.00. ‘A dream for Gaza’: serata di incontro e dialogo con la partecipazione di numerosi rappresentanti di varie associazioni moderata dalla giornalista Donatella Alfonso. Galleria del Castello, piazza San Francesco 3, info 366 4633245



BORDIGHERA



21.00. ‘Gli adolescenti, questi sconosciuti! Piccola guida per genitori sopraffatti’: laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You tenuto dalla dott.ssa Guendalina Donà. Sede dello Sportello in via Firenze 1, ingresso gratuito



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



12.30 & 18.00. ‘Immersive Week: l'IA al servizio dell'umanità’ (3ª edizione): conferenze e dibattiti con offerta di uno spazio di apprendimento e dialogo per demistificare questa tecnologia e dimostrare che può essere uno strumento al servizio dell'umanità. Maison du Numérique, Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II, fino al 7 novembre (per leggere gli orari e i temi affrontati cliccare questo link)

19.30. World Caviar Awards: serata esclusiva che riunisce le giurie dei World Caviar Awards e oltre 200 invitati : produttori, commercianti, raffinatori, VIP e appassionati con cena a 10 mani, composta da sei portate a base di caviale 100%, creato da chef rinomati (900 euro). Yacht Club de Monaco (info per partecipare)

20.00. Voyage à Napoli: tragicommedia romantica con Lina Lamara e Nicolas Taffin. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (info e acquisto biglietti)



20.00. ‘Nocebo’: spettacolo teatrale con Hervé Guerrisi e Grégory Carnoli e i musicisti dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 7 NOVEMBRE



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. Concerto Dedicato a Rostropovich e Impressioni Orchestrali dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Josè Rodilla con Ida Riedel al violoncello con musiche di Carlesi, Shostakovich, Saint-Saëns, Janáček. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Seconda passeggiata per la sicurezza organizzata da ‘Imprese per Sanremo’ con ritrovo di fronte al Cafè San Sci in piazza Eroi Sanremesi

21.00. Concerto in memoria di Natalya Romaneko (2025) con Riccardo Fogli, Francesca Alotta, Sylvia Pagni, Povia. Teatro Ariston, ingresso a invito (più info)



IMPERIA

9.00-21.00. Olioliva 2025 (25ª edizione), tre giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri: mercato dei sapori, con circa duecento espositori che presenteranno prodotti di qualità, specialità tipiche e novità del comparto agroalimentare - degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking con chef e produttori, e convegni tematici dedicati al futuro dell’olivicoltura e alla valorizzazione della filiera. Centro storico di Oneglia, fino al 9 novembre (info e programma)



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

18.00-20.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Light aperitivo’ a cura di Confagricoltura Liguria e Olio Roi di Badalucco, occasione unica per suggellare il forte legame tra olio e arte. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, ingresso libero, anche domani

VENTIMIGLIA



16.00. Per il ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’ (26ª edizione), intervento di Fulvio Cervini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze che relaziona su ‘L'altro romanico. Le fasi costruttive della Cattedrale nel medioevo’. Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero

20.00. Presentazione corso per diventare volontario della Croce Verde Intemelia presso la sede della Croce Verde in piazza XX Settembre 8, info 349 2879601

SAN LORENZO AL MARE

19.30. ‘Solidarietà, Disponibilità, Bontà’: serata speciale con ATM e DJ Set con Tagos. Taipei Music & Lounge Bar, Piazza Giuseppe Garibaldi 5, prenotazioni 348 950 5831

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand 2025 (33ª edizione): Tour de France gastronomico con la partecipazione di circa 230 espositori. Ippodromo della Costa Azzurra, fino all’11 novembre (più info)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



12.30 & 18.00. ‘Immersive Week: l'IA al servizio dell'umanità’ (ultimo giorno della 3ª edizione): conferenze e dibattiti con offerta di uno spazio di apprendimento e dialogo per demistificare questa tecnologia e dimostrare che può essere uno strumento al servizio dell'umanità. Maison du Numérique, Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II (per leggere gli orari e i temi affrontati cliccare questo link)

20.00. ‘La Gioconda: i segreti dell’amore...’, pièce musicale in italiano e francese. Drammaturgia di Jean–Marie Rainaud, regia e produzione di Giovanna Alberto Maragliano Caranza. Maison de France, rue Grimaldi 42, ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria (più info)

20.00. Voyage à Napoli: tragicommedia romantica con Lina Lamara e Nicolas Taffin. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (info e acquisto biglietti)



NICE



20.00. Omaggio a Wayne Shorter della ‘Nice Jazz Orchestra en Full Big Band’ con Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag, rue de la Croix 4, Vieux Nice (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Tchaïkovski: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Nizza con Lionel Bringuier e David Kadouch. Opéra Nice Côte d'Azur, Saint-François de Paule 4/6 (più info)





SABATO 8 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-20.00. ‘Sanremo è Patafisica’: Open Day di Accademia della Pigna di Sanremo con presentazione della seconda edizione del Corso di sapere patafisica. Partecipano i docenti: Domenico Graglia (titolare della Cattedra), Fabio Barricalla, Freddy Colt, Alberto Pulinetti e Marco Maiocchi. Studio di Architettura Alberto Pulinetti, strada Canessa, 4 (affaccia su piazza Colombo), ingresso gratuito, consigliata la prenotazione a fondazionepata@officinebrand.it

16.00. Cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria - Sezione Saggistica. Partecipano, tra gli altri, Antonio Caprarica, Roberto Giacobbo, Filippo La Porta, Mauro Mazza, Aldo Ricci, Stefano Zecchi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA

9.00-21.00. Olioliva 2025 (25ª edizione), secondo di tre giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri: mercato dei sapori, con circa duecento espositori che presenteranno prodotti di qualità, specialità tipiche e novità del comparto agroalimentare - degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking con chef e produttori, e convegni tematici dedicati al futuro dell’olivicoltura e alla valorizzazione della filiera. Centro storico di Oneglia, fino al 9 novembre (info e programma)



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Antonio Parolini sul tema ‘Le Politiche abitative in provincia di Imperia’. Bar 11, Piazza del Amici 11



17.00-18.30. ‘Naturopostura®’: mini corso gratuito per ritrovare equilibrio, armonia e benessere naturale condotto da Alessandro Sciandini, chinesiologo e ideatore del metodo. Sala Raineri, in via Carducci 65, partecipazione gratuita, ma l’incontro è a numero chiuso: necessaria l’iscrizione obbligatoria: dinamicosportagri@gmail.com - 328 1039678

18.00-20.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Light aperitivo’ a cura di Confagricoltura Liguria e Olio Roi di Badalucco, occasione unica per suggellare il forte legame tra olio e arte. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, ingresso libero, anche domani



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



17.00. In occasione della giornata per la Commemorazione dei defunti, incontro di lettura di alcune pagine tratte da ‘La morte di Ivan Il’ič’ di Lev Tolstoj a cura di Ada Masucci. Musiche eseguite alla fisarmonica da Graziella Biga. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, ingresso gratuito



OSPEDALETTI



21.00-22.30. Alla scoperta del cielo (seconda lezione del corso base di Astronomia pratica) con approfondimento su ‘Gli oggetti che popolano il cielo’. Sala polivalente La Piccola, lungo la pista ciclabile di Ospedaletti (più info)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. Land Escape ‘Fuoco’ con Alessandra Turci (autrice, voce narrante), Maurizio Pettigiani (musicista), Blanca Amalia Pinto (pittrice), Giorgia Gastaldello (arte terapeuta). Cà de Puiò, info 0183 417065



CERVO

17.00. Per ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, ‘E poi toccarlo il mare’: incontro con la poetessa Mara Pardini. Modera l’incontro il giornalista Gianni Micaletto. Intermezzi musicali. Castello dei Clavesana, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna ‘Tra le Righe’, ‘I Truffatori’ di Sandro Soleri con relatori: Ciro Esse, Marco Innocenti, Romano Lupi. Sala Saredi del Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, ingresso libero



DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘Gli SpacciAttori di Sogni’ dal titolo ‘Pasta, Amore e Polizia’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand 2025 (33ª edizione): Tour de France gastronomico con la partecipazione di circa 230 espositori. Ippodromo della Costa Azzurra, fino all’11 novembre (più info)

MONACO

9.00. In occasione dell’anniversario del gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco camminata Monaco–La Turbie che attraverserà il parco Principessa Antoinette, lo stadio dei Moneghetti, via Alpina, La Turbie (Trofeo di Augusto), Cap d’Ail, la spiaggia della Mala per poi ritornare al Municipio. A mezzogiorno verrà offerto un pranzo leggero a La Turbie. Accoglienza con colazione nel cortile d’onore del Municipio a Monaco (info e iscrizioni a questo link)

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



20.00. Voyage à Napoli: tragicommedia romantica con Lina Lamara e Nicolas Taffin. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (info e acquisto biglietti)

NICE

18.00. Tchaïkovski: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Nizza con Lionel Bringuier e David Kadouch. Opéra Nice Côte d'Azur, Saint-François de Paule 4/6 (più info)

19.30. ‘Andromaque’: spettacolo di teatro e musica dal vivo messo in scena dalla compagnia ‘L'Observatoire’. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Omaggio a Wayne Shorter della ‘Nice Jazz Orchestra en Full Big Band’ con Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag, rue de la Croix 4, Vieux Nice (info e acquisto biglietti a questo link)





DOMENICA 9 NOVEMBRE

SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



14.30-17.30. Incontro di ‘Costellazioni Familiari’: seminario/Laboratorio volto ad esplorare, scoprire e sciogliere le dinamiche nascoste che influenzano la vita, il benessere, il lavoro e tutte le relazioni. Facilitatore: Fabio Gagni (30 euro). Studio Olistico Inara, Via Nuvoloni 23/25, partecipazione solo su prenotazione 329 259 2297

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, rappresentazione di ‘Elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti con Anna Delfino, Mattia Pelosi, Nicholas Tagliatini e Alberto Perfetti al pianoforte. Palazzo Roverizio, via Escoffier



20.00. Prima selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



21.00. ‘Sanremo Latin Day’: da Ballando con le stelle stage e show con Chiquito Y Dominican power. Casinò Municipale, info 333 8516630

IMPERIA

8.30. ‘Trekking urbano: camminare, scoprire, emozionarsi!’: passeggiata a ritmo dolce che unisce sport, cultura e curiosità accompagnati dalle guide Giulia di Monesi Young e Sebastiano di UISP Imperia. Partenza dalla Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, info e adesioni 3465152051

9.00-20.00. Olioliva 2025 (25ª edizione), ultimo di tre giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri: mercato dei sapori, con circa duecento espositori che presenteranno prodotti di qualità, specialità tipiche e novità del comparto agroalimentare - degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking con chef e produttori, e convegni tematici dedicati al futuro dell’olivicoltura e alla valorizzazione della filiera. Centro storico di Oneglia (info e programma)



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: ultimo giorno della mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (h 10.00/12.30-16.00/19.30)

17.15. Spettacolo teatrale ‘Scene da un matrimonio’ di Ingmar Bergram con Antonio Carli e Marianna Pardini. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese (facente parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. ‘Fois’ di Ventimiglia) per l’inaugurazione del pianoforte. Centro Culturale San Francesco, ingresso libero

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori del Sipario Cellese dal titolo ‘I trei testamenti’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

8.30. 8° Giro turistico nelle Due Valli con raduno Auto & Moto d’Epoca: ritrovo partecipanti a Camporosso in Piazza Pertini per iscrizione, consegna targhe, sacca di benvenuto con gadgets, prodotti tipici del territorio e buon caffè. Alle 10.30, partenza Giro turistico nelle strade delle due valli (Km. 52 circa). Alle 12.30 ritorno a Camporosso per esposizione veicoli e pranzo presso la sede dell'Associazione pensionati. Alle 15, premiazione raduno auto/moto e consegna premio Martino Finotto 2025



CASTELLARO



14.00-17.00. ‘Prova il Golf’: open day gratuito rivolto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Iniziativa gratuita e aperta a chiunque abbia tra gli 8 e gli 80 anni assistiti dai maestri P.G.A.I., Castellaro Golf Club, info e iscrizioni 0184 482641- email golfclub@castellarogolf.it

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand 2025 (33ª edizione): Tour de France gastronomico con la partecipazione di circa 230 espositori. Ippodromo della Costa Azzurra, fino all’11 novembre (più info)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. Récital Fatma Saïd con Fatma Saïd (Soprano), Malcolm Martineau (Piano Solista dell'OPMC). Musiche di Schumann, Schubert, Ravel, Brahms, De Falla, Obradors, Bizet, Hankash. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

16.30. Voyage à Napoli: tragicommedia romantica con Lina Lamara e Nicolas Taffin. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (info e acquisto biglietti)

NICE

8.00. Maratona Nizza-Cannes Alpi Marittime di 42 km sul lungomare alla scoperta di: Saint Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins e Vallauris Golfe-Juan. Partenza dalla Promenade des Anglais di Nizza e arrivo a Cannes in Boulevard de la Croisette (più info)

15.00. Omaggio a Wayne Shorter della ‘Nice Jazz Orchestra en Full Big Band’ con Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag, rue de la Croix 4, Vieux Nice (info e acquisto biglietti a questo link)





