Congresso provinciale di Noi Moderati a Sanremo: Antonio Bissolotti eletto coordinatore, Sorano vice e Trucco cittadino

Si è svolto ieri, all'hotel Nazionale di Sanremo, il congresso provinciale di “Noi Moderati”. All'ordine del giorno la nomina del coordinamento provinciale che ha visto eleggere, per acclamazione, coordinatore provinciale l'Avv. Antonio Bissolotti che ricopre già il ruolo di responsabile nazionale cultura e spettacolo del partito. Come vice coordinatore l'assemblea degli iscritti ha scelto Antonio Sorano e come coordinatore cittadino Enrico Trucco già consigliere comunale di Sanremo.

Il neo eletto coordinatore provinciale Antonio Bissolotti ha affermato: “E' fondamentale consolidare una leadership provinciale e regionale forte e inclusiva, in continuità con il lavoro svolto dai nostri dirigenti negli ultimi anni in Regione Liguria che ha portato all'elezione di tre consiglieri regionali, tre consiglieri comunali a Genova, il Sindaco di Rapallo e numerosi amministratori locali, inclusa la provincia di Imperia. La crescita significativa del movimento è testimoniata dalle numerose adesioni e dall'attivismo sui territori. Inoltre lo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Imperia richiede una rappresentanza politica capace di interpretare le istanze locali e promuovere politiche di coesione territoriale.” Continua Bissolotti “Abbiamo eletto anche i delegati al prossimo Congresso Regionale che si svolgerà agli inizi del 2026 e nelle prossime settimane costituiremo dei gruppi di lavoro sulle tematiche più importanti per il nostro territorio a partire dalla sanità."