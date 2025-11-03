Sanremo: Palazzo Roverizio, un passaggio storico nuovamente in stato di degrado tra incuria e maleducazione (Foto)

Nel cuore di Sanremo, a due passi dalle vie più frequentate e dai luoghi simbolo della città, si trova il passaggio di Palazzo Roverizio, tra via Escoffier e via Palazzo. Un corridoio che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare un punto di collegamento elegante e curato, specchio della storia e dell’identità locale. E invece, anche oggi come capito purtroppo spesso, offre uno spettacolo decisamente inaccettabile.

I muri appaiono sporchi, l’intonaco scrostato, le superfici coperte da scritte e scarabocchi di ogni genere: un degrado che colpisce e che si trascina da troppo tempo. Chiunque vi transiti, sia residente che turista, si trova davanti un luogo che non rende giustizia né al contesto storico né alla città stessa. Eppure, per restituire un minimo di decoro a questo passaggio, non servirebbero grandi interventi: una ripulita, una mano di vernice, un po’ di manutenzione ordinaria. Tutte operazioni che si potrebbero mettere in atto con rapidità, riportando dignità a uno spazio utilizzato quotidianamente da centinaia di persone.

A complicare ulteriormente la situazione è però la maleducazione di molti, che approfittano della posizione appartata del passaggio per deturpare ulteriormente le pareti con graffiti di dubbio gusto. Di notte, lontani da sguardi indiscreti, alcuni trasformano uno spazio pubblico in un luogo da vandalizzare senza conseguenze. Un comportamento incivile che mostra una totale mancanza di rispetto verso la città, la sua storia e la comunità che la vive. Un gesto che, purtroppo, vanificherebbe anche eventuali interventi di riqualificazione se non accompagnati da maggiore controllo, vigilanza e sensibilizzazione.

Sanremo merita decoro, bellezza e cura. E il passaggio di Palazzo Roverizio potrebbe tornare a essere un piccolo ma importante esempio di valorizzazione del territorio. È ora che amministrazione e cittadini facciano la loro parte: perché una città si misura anche da come custodisce i suoi luoghi più quotidiani.