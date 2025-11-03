Si trasferiscono in Puglia, la compagnia Balestrieri di Ventimiglia consegna una targa a Nunzia e Sebastiano (Foto)

Si trasferiscono in Puglia e così la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia consegna una targa a due balestrieri. Un modo per salutarli e ringraziarli per quello che hanno fatto per la compagnia negli anni.

Il presidente onorario Dario Canavese, il conestabile Ramon Bruno e il vicepresidente Domenico Miceli hanno, infatti, consegnato le targhe, sponsorizzate da Pasta Fresca Morena e G&G Sicurezza srls, a Nunzia e Sebastiano. "Li ringraziamo per la loro partecipazione, in tutti questi anni, alle uscite nazionali, internazionali e ai campionati nazionali" - dice la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia.

La Compagnia, intanto, si sta preparando in vista dell'open day al campo di Peglia a Ventimiglia in programma il 16 novembre dalle 10.30 alle 13. Le persone, che hanno più di 18 anni, interessate potranno provare gratuitamente la balestra antica. A seguire vi sarà un pranzo conviviale alla Balestra, con menù fisso, su prenotazione chiamando Michele al numero +39 338 202 3099.