 / Attualità

Attualità | 03 novembre 2025, 10:57

Bordighera: accensione anticipata degli impianti di riscaldamento fino al 14 novembre

Ordinanza del Sindaco Vittorio Ingenito per far fronte al calo delle temperature e alla variabilità climatica

Bordighera: accensione anticipata degli impianti di riscaldamento fino al 14 novembre

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha firmato l’ordinanza n. 20 con cui autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale a partire da oggi, lunedì 3 novembre 2025, fino al 14 novembre compreso. 

La decisione è stata presa in considerazione delle condizioni meteorologiche e climatiche che stanno caratterizzando questa stagione autunnale, segnata da una forte variabilità e da repentini abbassamenti delle temperature registrati negli ultimi giorni.

L’ordinanza stabilisce che l’accensione degli impianti potrà avvenire nel rispetto del limite massimo di 4 ore giornaliere, come previsto dalla normativa vigente. Si tratta di una misura temporanea e straordinaria, pensata per garantire il benessere della cittadinanza, in particolare delle fasce più fragili, in un periodo in cui le condizioni atmosferiche risultano instabili e talvolta rigide.

Contestualmente, il Sindaco Ingenito ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché venga adottato un comportamento responsabile e consapevole nell’utilizzo degli impianti, perseguendo con oculatezza ogni possibile provvedimento volto al contenimento dei consumi energetici. 

In un momento storico in cui la sostenibilità ambientale e la gestione efficiente delle risorse rappresentano priorità condivise, l’amministrazione comunale invita tutti i residenti a contribuire con piccoli gesti quotidiani al rispetto dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium