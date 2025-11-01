Ottobre brillante per il Casinò di Sanremo: incassi solidi, vincite importanti e sale animate

Ottobre 2025 non è stato un mese da record assoluto, ma certamente si è distinto come uno dei più vivaci e positivi dell’anno per il Casinò di Sanremo. Con un incasso mensile di 4,8 milioni di euro — suddiviso tra 3,6 milioni dalle slot machines e 1,15 milioni dai Giochi Tradizionali — la casa da gioco ha portato il bilancio annuale a quota 48,65 milioni, confermando una tendenza di crescita costante rispetto al 2024.

Le presenze nelle sale sono state 14.500, un dato che ha contribuito ad alzare il totale annuo a 195.700 visitatori. Un flusso solido, distribuito tra le diverse proposte di intrattenimento: dal gioco alle rassegne culturali, dalle cene di gala agli spettacoli teatrali, ogni giorno ha offerto un’occasione per vivere il Casinò in tutte le sue sfaccettature.

Sul fronte delle vincite, il mese ha regalato momenti memorabili. Un turista lombardo ha centrato il super Jackpot alla slot Aristocrat nella sala fumatori, portando a casa 57.735 euro (foto) e festeggiando con un brindisi insieme alla moglie e agli altri presenti. Stesso rituale per una signora ligure, che ha vinto 28.782 euro con una puntata contenuta. Ai tavoli dell’Hold’em Poker, due scale reali — una di fiori e una di cuori — hanno fruttato rispettivamente 55.000 e 29.000 euro a due giocatori, uno dei quali ha dichiarato di scegliere spesso la Riviera per le sue vacanze proprio per la possibilità di partecipare ai tornei settimanali.

Il montepremi complessivo dell’Hold’em Poker ha superato gli 84.000 euro, mentre le slot machines hanno erogato premi per un totale di 1.145.991 euro solo nel mese di ottobre. Dall’inizio dell’anno, le vincite superiori ai 5.000 euro hanno raggiunto quota 11,5 milioni.

Ottima anche la partecipazione ai tornei inseriti nel circuito Texas Poker Series, culminati con la Poker Cup Silver Edition. L’attesa ora è tutta per il World Series of Poker (WSOP), in programma dal 21 novembre al 1° dicembre, che promette di attrarre numerosi appassionati da tutta Italia.

Ma il Casinò non è solo gioco. Ottobre è stato costellato da cene di gala legate a manifestazioni sportive di respiro internazionale, come il Sanremo Rally, lo Yacht Club e la Riviera Electric Challenge 2025. Tra gli eventi più apprezzati, la “Serata Spagnola” del 4 ottobre al Roof Garden con lo chef Fabiano Biamonti e quella dedicata a Libereso Guglielmi, con i piatti a base di fiori eduli dello chef Claudio Di Dio.

Il Teatro dell’Opera ha ospitato quasi un evento al giorno: dai concerti dell’Orchestra Sinfonica alle serate jazz e blues, fino all’inaugurazione della stagione teatrale con Ezio Greggio e il suo spettacolo “Una vita sullo schermo”. Tra gli appuntamenti culturali, il Casinò ha celebrato l’80° anniversario della Confartigianato Imperia alla presenza del Ministro Paolo Zangrillo, ha ospitato le Giornate della Consapevolezza e un convegno sul nuovo codice degli appalti. I Martedì Letterari hanno visto protagonisti Domenico Quirico, l’onorevole Riccardo Nencini, Michele Rossi, il professor Francesco De Nicola, Claudio Clemente e il professor Aldo Mola.

Due le mostre di rilievo: “Omaggio a Eugenio Ferret” e “Omaggio ai Cento Anni della silloge Ossi di Seppia di Eugenio Montale”, realizzate in collaborazione con il Gabinetto di Lettura tecnico scientifico del Vieusseux.

«Ogni giorno il Casinò offre un’occasione di intrattenimento, di svago o di accrescimento culturale. La bellezza architettonica e l’eleganza degli interni accrescono la sua capacità di accoglienza», affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione. «Molti visitatori si fermano anche solo per un momento conviviale, mentre le sale, il Teatro e il Roof Garden sanno offrire diversificate motivazioni di svago, tra queste anche l’ebbrezza di centrare una scala reale o un ricco jackpot. Ricordiamo che il gioco è divertimento, da vivere in modo responsabile».

A chiudere il mese, questa sera — sabato 1° novembre, Ponte di Ognissanti — la cena di gala con l’artista Matteo Ghione, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, charme ed emozione. Un finale elegante per un ottobre che, senza essere da primato, ha saputo coniugare fortuna, cultura e spettacolo con grande efficacia.