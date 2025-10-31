Riforma della giustizia, Berrino replica a Orlando: “Più trasparenza e tutela per i cittadini. Decideranno loro”

"Le preoccupazioni dell’onorevole Orlando, già ministro della Giustizia, sulla riforma approvata ieri in via definitiva in Senato sembrano derivare da una visione che non ne coglie appieno l’intento: modernizzare e rendere più trasparente il sistema giudiziario. In primo luogo, la riforma non mina l’autogoverno della magistratura, come Orlando sostiene, ma piuttosto ne rafforza l’indipendenza e la capacità di gestione interna. Un Csm composto esclusivamente da pubblici ministeri ridurrà la crescente concentrazione di potere nelle mani di una ‘casta’ che, troppo spesso, ha agito con logiche corporative e autoreferenziali. Pertanto, anche sul tema del sorteggio mi sembra importante chiarire che la scelta di riformare il sistema di nomina dei magistrati sia finalizzata a correggere un processo che ha mostrato le sue criticità. La parità delle parti e la separazione delle carriere non solo sono necessarie per garantire un sistema più equo e trasparente, ma rappresentano una risposta alle preoccupazioni dei cittadini che giustamente chiedono un processo che non sia soggetto a conflitti di interesse interni alla magistratura. Orlando menziona poi la necessità di un ampio consenso costituzionale. È proprio per questo che questa riforma non è stata imposta senza discussione: è stata frutto di un lungo dibattito parlamentare, come lui ben sa, e cerca di rispondere alle richieste che arrivano dai cittadini e dalle forze politiche, comprese quelle che lei rappresenta. Il Parlamento non è stato espropriato, semmai è stato chiamato a svolgere il suo ruolo, a discutere e a decidere. Infine, è evidente che la riforma non ha nulla a che vedere con la ‘tombola’ o con il sorteggio casuale. Mi sembra che la sua lettura della riforma tenda a enfatizzarne i rischi senza coglierne le potenzialità di rinnovamento. Concludo affermando che, come sempre, noi siamo pronti al dialogo, ma anche decisi a portare avanti le riforme necessarie per il bene dei cittadini, che appunto con il referendum avranno la sovranità di decidere”.

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.