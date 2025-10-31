Post choc sul profilo Facebook del Pd, la solidarietà di Forza Italia di Ventimiglia

"Il gruppo di Forza Italia di Ventimiglia esprime massima solidarietà agli iscritti del PD, vittime di un indecoroso commento sui social" - dice il gruppo di Forza Italia di Ventimiglia venuto a conoscenza del post choc sul profilo Facebook del Partito Democratico.

"La politica è confronto fra diverse sensibilità in cui l'altro è un avversario e mai un nemico cui augurare la morte" - sottolinea.

"Come forza moderata e responsabile, FI Ventimiglia invita a isolare chi ricorre a certe espressioni cariche di violenza verbale, indegne di una società democratica" - afferma FI.