Commento violento al PD di Ventimiglia, Nesci e Leuzzi: "Un atteggiamento che ci lascia sconcertati"

"Voi del PD dovete morire" è un commento apparso sotto a un post pubblicato dal Partito Democratico di Ventimiglia sul proprio profilo Facebook. Un gesto che incita odio verso un'appartenenza politica e per questo motivo è stato segnalato e rimosso.

I consiglieri comunali di minoranza del Pd a Ventimiglia hanno commentato il deplorevole gesto. "E' un atteggiamento che fa male nelle persone che si occupano di politica in modo serio e si danno da fare per la città" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Denota anche un modo di fare e concepire la politica che è molto negativo perché a fronte di un impegno da parte di persone c'è questa reazione che, comunque, lascia sconcertati. Non riteniamo di dare seguito per non dare importanza".

"In linea generale i social producono anche situazioni di odio che non sono quelle che dovrebbero caratterizzare il dialogo politico e nemmeno la democrazia" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Purtroppo, ci sono cattivi esempi anche per i nostri giovani. Speriamo che siano limitati e speriamo che la signora in questione ripensi a quello che ha fatto e non lo faccia più. Avvelenare i pozzi non è utile a nessuno, soprattutto facendolo in quel modo".