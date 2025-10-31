Sanremo: per i Martedì Letterali ecco l'evento di storia, poesia, musica e creatività "Vico dei miracoli"

Lo Scrittore saggista, autorevole esponente della letteratura contemporanea Marcello Veneziani torna ai Martedì Letterari con il Maestro Francesco Nicolosi e Luca Violini voce recitante per un grande omaggio a Giambattista Vico: Vico dei Miracoli.

Martedì 4 novembre ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi in collaborazione con l’orchestra Sinfonica di Sanremo si terrà l’evento “Vico dei Miracoli” di Marcello Veneziani in occasione dei 300 anni dalla pubblicazione della prima edizione dei Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti.

Il Martedì Letterario è stato inserito nel programma dell’Università delle Tre Età di Sanremo e sancisce l’inaugurazione del ciclo di lezioni autunnali.

Vico dei Miracoli

La vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano raccontata come in un romanzo storico e filosofico in un viaggio musicale, sentimentale e civile nella Napoli a cavallo tra il ‘600 e il ‘700. Giambattista Vico fu il genio frainteso e negato del pensiero italiano, crocevia della cultura europea: l’originalità del suo pensiero, le sue intuizioni e la sua visione delle origini dell'umanità, il ruolo della fantasia creatrice e della tradizione italica, i miti e la storia, la poesia e il mondo classico, gli antichi e i moderni, la Provvidenza divina e la Scienza nuova che compie ora trecento anni dalla pubblicazione della sua prima edizione.

L’evento durerà circa un’ora e dieci minuti e sarà costituito da un florilegio di musiche scelte e suonate al pianoforte dal Maestro Francesco Nicolosi che si alterneranno al racconto di Marcello Veneziani e alle letture di Luca Violini tratte dall’omonimo libro di Veneziani dedicato a Vico e uscito nel 2023 nelle edizioni Rizzoli e nel 2025 nella collana Bur.

Musiche di: -A.Marcello/J.S.Bach - Trascrizione dell’Adagio del Concerto per Oboe in re min BWV 974

-Domenico Scarlatti, Sonata K 513 "Pastorale"

-Ottorino Respighi, dalle Antiche danze ed arie "Siciliana"

-Giuseppe Martucci "Notturno in sol b, op 70 n. 1"

-Mario Castelnuovo-Tedesco, da Rapsodia napoletana "Voce luntana, Fenesta che

lucive..."

La narrazione di Veneziani, vestito con gli abiti accademici che indossava Vico nelle cerimonie solenni, si snoderà tra la nascita, l’infanzia e la giovinezza di Vico a Napoli, e il suo lungo soggiorno a Vatolla; le sue opere, i rapporti con gli uomini e la vita del suo tempo, il suo pensiero e la sua vita da docente, le sue passeggiate tra i vicoli e le strade della capitale del regno del sud; ma toccherà anche le frustrazioni dell’autore, mai riconosciuto nella sua grandezza, i suoi patimenti d’amore e famigliari, le sue vicissitudini in cattedra, la derisione della società letteraria del suo tempo, le polemiche con gli autori del suo tempo.

Tre letture accompagneranno il racconto della sua vita e della sua opera interpretate dal doppiatore Luca Violini.

FRANCESCO NICOLOSI

Allievo di Vincenzo Vitale è considerato oggi uno dei massimi esponenti della prestigiosa scuola pianistica napoletana. Vincitore nel 1980 del terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Santander e, nello stesso anno, del secondo premio (primo non assegnato) al Concorso Internazionale d’Esecuzione Musicale di Ginevra, si è affermato in tutto il mondo come uno dei pianisti più interessanti della sua generazione Si è esibito sia in recital che come solista con orchestre prestigiose nelle più importanti sale da concerto e teatri del mondo Oltre che in tutta Europa ha effettuato tournée in Islanda, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Giappone e Cina ed è stato ospite dei più esclusivi festival internazionali. La sua intensa attività discografica lo vede presente nei cataloghi di tre importanti etichette: Nuova Era, Naxos e Marco Polo. Sul' incisione per la Naxos (luglio 2004) di due rari concerti di Paisiello, l’autorevole critico e musicologo Paolo Isotta ha scritto di lui: (…) bisogna riconoscere che nessuno oggi gli può essere accostato per la luminosità del suono, la capacità di “cantare” e “legare” che per definizione sono raggiungibili dallo strumento a tastiera(...) egli va considerato uno dei migliori pianisti viventi (...) Per la sua attività discografica dedicata a Vincenzo Bellini ha ricevuto nel 1994 (unico pianista a ricevere questo prestigioso premio) il "Bellini d'oro" . Dal 1996 in qualità di Presidente del Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg affianca alla sua attività concertistica un'intensa attività di ricerca e di studio incentrata essenzialmente sulla rivalutazione della musica del grande pianista austriaco Sigismund Thalberg (fondatore della Scuola Pianistica napoletana) Ricopre inoltre la carica di Direttore artistico del Premio Pianistico Internazionale Sigismund Thalberg che si svolge a Napoli con cadenza biennale dal 1998. Dal 2015 al 2019 è stato direttore artistico dell’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. E’ attualmente Presidente della Commissione Consultiva Musica del Ministero della Cultura italiano.

MARCELLO VENEZIANI

E' nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. E' autore di vari saggi di filosofia, letteratura e cultura politica. Tra questi, Amor fati e Anima e corpo, Ritorno a Sud, I Vinti, Vivere non basta e Dio Patria e famiglia (editi da Mondadori), Comunitari o Liberal e Di Padre in Figlio- Elogio della Tradizione (Laterza); poi Lettera agli italiani, Alla luce del mito, Imperdonabili, Nostalgia degli dei, La Leggenda di Fiore, La Cappa, Scontenti e L’amore necessario (Marsilio). Il suo ultimo saggio sempre per Marsilio é “Senza Eredi”. Ha dedicato libri alla Rivoluzione conservatrice e alla cultura della destra, a Dante e Gentile ed ha recentemente pubblicato una biografia di Giambattista Vico “Vico dei Miracoli” edito da Rizzoli. Ha diretto e fondato riviste settimanali, ha scritto per vari quotidiani, attualmente è editorialista de La Verità e di Panorama.

LUCA VIOLINI

In qualità di speaker è la voce sponsor de La7 e realizza trailers, documentari, reality, e promo per molti canali tra cui Blaze Tv, Cielo, Disney +, Dmax, Dove Tv, Focus, Food Network, Fox Life, History Channel, Istituto Luce, Lei, Leonardo, Marco Polo, Nove, Amazon Prime Video, Mediaset, National Geographic, National Geographic Wild, Netflix, Rai, Real Time, Sky arte, Sky Atlantic, Sky on demande, Sky uno, Top Crime. Ha prestato la sua voce a numerosi attori tra cui Alec Baldwin, Bruce Payne, Chazz Palminteri, David Alan Grier, Dolph Lundgren, James Russo, Lance Reddick, Mickey Rourke, Matt Dillon, Ron Silver, Steve Buscemi, Steven Seagal, Tom Wilkinson, nonché a molti personaggi dei cartoni animati tra cui Bob’s Burghers, Floogals, Fangbone, Garfield, Hercules, Yellow Yeti, Mike il Carlino, Ollie & Moon, The Mask, Ranma 1/2, The Regular Show, Tommy e Oscar, Trenino Thomas, Sam il pompiere, Scemo più Scemo, School of Roars, Wakfu, We Bare Bears. Fra i vari programmi di grande successo doppiati citiamo Big Moe Cason in “Avventura nei sapori”, Bill Goldberg in “Il Signore dei coltelli”, Chip Gaines in “Casa su Misura”, Eric in Vintage Garage”, George Klark in “Case fuori dal comune”, Kevin McClaud in “Grandi Progetti”, Lance Reddick in “Segreti e Misteri”, Kürt Rogiers in “Lego Masters”, Nicholas Day in “Murder Maps” Dott. Terrence Ferguson in “Critter Fixers”, Waldemar Januszczak in “Luci e Ombre del Rinascimento”. Attualmente presta la voce al personaggio di Carlos Orengo - interpretato dall’attore Ramón Ibarra, - nella soap opera “La promessa” in onda su canale 5. Nel Teatro si dedica alla creazione ed elaborazione di una particolare forma di spettacolo, il RADIOTEATRO, un Teatro “essenziale” che mette sulla scena, dal vivo, la magia immortale della Radio.

Sabato 8 novembre ore 16.00 nel teatro dell’Opera del Casinò si terrà la Cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria- Sezione Saggistica. Partecipano, tra gli altri, Antonio Caprarica, Roberto Giacobbo, Filippo La Porta, Mauro Mazza, Aldo Ricci, Stefano Zecchi.

Martedì 11 novembre ore 16.30 in collaborazione con ass. Nazionale Marinai d’Italia Marco Panella presenta il libro: Io sono Elettra - Storia d’amore tra Guglielmo Marconi e la sua nave Elettra. (Rai Libri). Partecipa il Presidente naz. Marinai d’Italia, Ammiraglio Pierluigi Rosati.

Martedì 18 novembre ore 16.30 la rassegna si chiude con un doppio appuntamento di particolare rilievo culturale. il Prof Alfonso Celotto presenta l’opera: Indissolubile (Mondadori) e l’avv. Giulia Guerrini presenta il romanzo: Il Rosso e il Viola (Mondadori).