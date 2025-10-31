Bordighera, incidente in via Vittorio Emanuele II: soccorsi in azione (Foto)

Mobilitazione di soccorsi questa mattina, intorno alle 8.20, per un incidente stradale verificatosi in via Vittorio Emanuele II a Bordighera, nei pressi dell'attraversamento pedonale di fronte alle assicurazioni Vittoria.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'automedica della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera e l'elicottero Grifo 01.
Il ferito, sembrerebbe un uomo sui 25 anni, dopo le prime cure sul posto è stato elitrasportato in ospedale. Per consentire i soccorsi è stato momentaneamente bloccato il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.