Politica | 29 ottobre 2025, 14:30

Sanremo, presentato il bando “Installazioni verdi”: 150 mila euro per valorizzare le coste liguri

Piana: “Economia circolare e riuso delle reti da pesca per una transizione ambientale concreta e condivisa”

Oggi all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, Regione Liguria ha presentato il bando per la realizzazione delle “installazioni verdi”, promosso nell’ambito del progetto P.Ri.S.Ma. MED2 del Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

“Il progetto – ha sottolineato il vicepresidente della Regione Alessandro Piana – affronta con spirito concreto una sfida decisiva per il futuro: quella dell’economia circolare applicata al mare e alle attività costiere. La Regione Liguria, in qualità di capofila, ha scelto di promuovere un percorso condiviso con partner italiani e francesi per sviluppare nuove filiere di riuso e riciclo dei materiali provenienti dalla pesca e dall’acquacoltura. Il nostro obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e creare valore da ciò che oggi è considerato scarto, trasformandolo in una risorsa utile per le comunità costiere”.

Il bando presentato oggi mette a disposizione 150 mila euro complessivi a favore dei Comuni costieri liguri, con un contributo massimo di 75 mila euro per ciascuna installazione.
“Le installazioni verdi — panchine e tetti verdi realizzati con materiali derivanti dal recupero di reti da pesca e acquacoltura — abbelliranno i porti e le aree costiere e contribuiranno anche a ridurre l’impatto delle superfici cementizie, migliorare il microclima urbano e favorire la biodiversità vegetale”, ha detto Piana. 
“Questo bando - ha aggiunto il vicepresidente- insieme alle numerose misure già avviate con i fondi europei FEAMPA e FEAMP, conferma la volontà della Regione Liguria di investire con continuità sul mare e sull’ambiente, promuovendo una transizione verde che coinvolga imprese, enti pubblici e cittadini”.

