Sanremo, presentato il bando “Installazioni verdi”: 150 mila euro per valorizzare le coste liguri

Oggi all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, Regione Liguria ha presentato il bando per la realizzazione delle “installazioni verdi”, promosso nell’ambito del progetto P.Ri.S.Ma. MED2 del Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027.



“Il progetto – ha sottolineato il vicepresidente della Regione Alessandro Piana – affronta con spirito concreto una sfida decisiva per il futuro: quella dell’economia circolare applicata al mare e alle attività costiere. La Regione Liguria, in qualità di capofila, ha scelto di promuovere un percorso condiviso con partner italiani e francesi per sviluppare nuove filiere di riuso e riciclo dei materiali provenienti dalla pesca e dall’acquacoltura. Il nostro obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e creare valore da ciò che oggi è considerato scarto, trasformandolo in una risorsa utile per le comunità costiere”.



Il bando presentato oggi mette a disposizione 150 mila euro complessivi a favore dei Comuni costieri liguri, con un contributo massimo di 75 mila euro per ciascuna installazione.

“Le installazioni verdi — panchine e tetti verdi realizzati con materiali derivanti dal recupero di reti da pesca e acquacoltura — abbelliranno i porti e le aree costiere e contribuiranno anche a ridurre l’impatto delle superfici cementizie, migliorare il microclima urbano e favorire la biodiversità vegetale”, ha detto Piana.

“Questo bando - ha aggiunto il vicepresidente- insieme alle numerose misure già avviate con i fondi europei FEAMPA e FEAMP, conferma la volontà della Regione Liguria di investire con continuità sul mare e sull’ambiente, promuovendo una transizione verde che coinvolga imprese, enti pubblici e cittadini”.