Vallecrosia, don Nandino Capovilla presenta "Sotto il cielo di Gaza" a San Rocco (Foto)

"Sotto il cielo di Gaza" verrà presentato giovedì 6 novembre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia. Sarà presente, per l'occasione, don Nandino Capovilla, autore del libro scritto insieme a Betta Tusset.

Un libro nato dalle conversazioni con un funzionario dell'Onu e accompagnato dalle preghiere dell'emerito patriarca di Gerusalemme Michel Sabbah. "Vi è speranza di pace sotto il cielo di Gaza" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Il 6 novembre ospiteremo don Nandino Capovilla, parroco a Margherita e già coordinatore nazionale di Pax Christi, che presenterà un libro come testimone missionario".

L'evento rientra nel ciclo di incontri "Facciamo luce!". Dopo il primo appuntamento sui "Migranti missionari di speranza", andato in scena il 16 ottobre al teatro parrocchiale, con Antonella Squillace, autrice del romanzo "Speranza è il mio nome", un nuovo incontro è in programma nella chiesa parrocchiale di San Rocco. "Don Nandino Capovilla è sempre impegnato per la pace" - afferma don Rito - "Sarà un'occasione unica per tutto il territorio per ascoltare una testimonianza da vicino, capire e domandare cose su quello che sta succedendo a Gaza. Un momento molto importante per capire anche in quale modo possiamo essere protagonisti di pace".