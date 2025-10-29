Sanremo: venerdì prossimo cultura, medicina e solidarietà in un evento dell’Inner Wheel Club per il Don Orione

Un appuntamento all’insegna della conoscenza e della beneficenza quello organizzato dall’Inner Wheel Club di Sanremo per venerdì alle 19.30, all’Hotel Villa Sylva in Via Privata Garbarino 2. La serata si aprirà con un’interessante conferenza a cura del dottor Antonio Amato, Primario Chirurgo, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio all’interno delle condizioni cliniche di celebri personaggi storici. Un percorso divulgativo che unirà medicina e storia, svelando nuovi aspetti delle vite e delle malattie che ne hanno segnato il destino.

“Un viaggio libero nelle vicende cliniche di alcuni personaggi celebri”, spiega la Presidente del Club, Marina Remaggi, “che da un lato esplora pagine affascinanti e sorprendenti di storia della medicina e dall’altro mostra come le vicissitudini sanitarie abbiano influito sulla loro vita biografica e pubblica”. Al termine dell’intervento scientifico-culturale, gli ospiti saranno invitati a partecipare a una cena benefica. L’intero ricavato sarà devoluto al Piccolo Cottolengo di Don Orione di Sanremo, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di un letto sanitario destinato agli ospiti della struttura.

Con l'evento di venerdì, l’Inner Wheel Club di Sanremo conferma ancora una volta la sua attenzione al territorio e il suo impegno nel sostenere realtà che operano quotidianamente al servizio delle persone più fragili. Una serata in cui solidarietà, cultura e convivialità si incontrano per fare del bene.