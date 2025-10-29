Molini di Triora, concluse le opere per due nuove vasche antincendio e irrigue: investimento da 190mila euro

A Molini di Triora si rafforza la rete di prevenzione contro gli incendi boschivi. Sono stati infatti conclusi i lavori per la realizzazione di due nuove vasche antincendio e irrigue nelle frazioni di Andagna e Corte, un intervento finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale regionale (PSR 4.3 Regione Liguria) per un importo complessivo di circa 190mila euro.

Le opere, ultimate in meno di due mesi, permetteranno agli elicotteri antincendio di attingere rapidamente l’acqua in caso di emergenza, aumentando la sicurezza del territorio e la capacità di risposta del sistema di protezione civile. Le vasche avranno inoltre una funzione agricola a supporto delle attività locali.

“L’amministrazione è molto soddisfatta – dichiara il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso –. Si tratta di un intervento pienamente in linea con i nostri obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio. Queste nuove vasche sono perfettamente utilizzabili dagli elicotteri per il pescaggio diretto e si aggiungono a quelle già esistenti nelle altre frazioni del paese. Un risultato importante, oltre che rapido, a beneficio della prevenzione degli incendi e dell’irrigazione”.

A breve, come annunciato dal primo cittadino, il Comune ospiterà l’assessore regionale Alessandro Piana, titolare delle misure PSR, per un sopralluogo istituzionale volto a presentare nel dettaglio il progetto concluso.

Con questi nuovi interventi, Molini di Triora prosegue il lavoro di messa in sicurezza e cura del proprio patrimonio naturale, elemento fondamentale in un territorio montano fragile ma ricco di risorse e biodiversità.