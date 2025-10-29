Eccellenza italiana, il progetto di riqualificazione delle Terme di Pigna fa incetta di premi

Il progetto di riqualificazione delle Terme di Pigna , promosso da Otto Pigna S.r.l. , conquista la scena internazionale con una doppia affermazione di prestigio. Ottiene, infatti, il SBID International Interior Design Awards 2025 – Global Winner e l' European Property & Hotel Awards 2025–2026 nelle quattro categorie assegnate quest’anno per l’Italia: Commercial Renovation / Redevelopment for Italy, Hotel Architecture for Italy, Leisure Architecture for Italy e Leisure Development for Italy.

Un risultato straordinario che consacra le Terme di Pigna come simbolo di eccellenza italiana nel mondo, riconoscendo la qualità del progetto architettonico e la visione innovativa che guida la rinascita dello storico complesso termale dell’entroterra ligure. "Questi premi rappresentano un riconoscimento di valore internazionale al lavoro di un’intera squadra e a una visione che unisce memoria, territorio e futuro" - dichiara Andrea Armando Bisso, amministratore di Otto Pigna S.r.l. - "Le Terme di Pigna sono un progetto di rigenerazione culturale e umana, prima ancora che architettonica: un luogo dove la bellezza torna a essere esperienza di cura e consapevolezza".

Il progetto è sviluppato dal famoso architetto internazionale Alex Kravetz, che è universalmente riconosciuto come uno degli architetti e interior designer di riferimento nel mondo dell’ospitalità di lusso. Nel suo prestigioso portfolio figurano alcune delle più iconiche strutture alberghiere: The Dorchester Hotel a Londra, The Imperial Hotel a Vienna, Badrutt’s Palace Hotel a St. Moritz, Hilton Muscat, Radisson Hotel Antwerpen, oltre a numerose residenze e resort di eccellenza internazionale. Si distingue per la capacità di coniugare tradizione e contemporaneità, sostenibilità ambientale e benessere umano, restituendo vita a un complesso di straordinario valore storico e paesaggistico. Fondamentale il supporto del team italiano capitanato dall’architetto Davide Gibelli.