Eccellenza italiana, il progetto di riqualificazione delle Terme di Pigna fa incetta di premi

Il progetto di riqualificazione delle Terme di Pigna, promosso da Otto Pigna S.r.l., conquista la scena internazionale con una doppia affermazione di prestigio. Ottiene, infatti, il SBID International Interior Design Awards 2025 – Global Winner e l'European Property & Hotel Awards 2025–2026 nelle quattro categorie assegnate quest’anno per l’Italia: Commercial Renovation / Redevelopment for Italy, Hotel Architecture for Italy, Leisure Architecture for Italy e Leisure Development for Italy.
Un risultato straordinario che consacra le Terme di Pigna come simbolo di eccellenza italiana nel mondo, riconoscendo la qualità del progetto architettonico e la visione innovativa che guida la rinascita dello storico complesso termale dell’entroterra ligure. "Questi premi rappresentano un riconoscimento di valore internazionale al lavoro di un’intera squadra e a una visione che unisce memoria, territorio e futuro" - dichiara Andrea Armando Bisso, amministratore di Otto Pigna S.r.l. - "Le Terme di Pigna sono un progetto di rigenerazione culturale e umana, prima ancora che architettonica: un luogo dove la bellezza torna a essere esperienza di cura e consapevolezza".
Il progetto è sviluppato dal famoso architetto internazionale Alex Kravetz, che è universalmente riconosciuto come uno degli architetti e interior designer di riferimento nel mondo dell’ospitalità di lusso. Nel suo prestigioso portfolio figurano alcune delle più iconiche strutture alberghiere: The Dorchester Hotel a Londra, The Imperial Hotel a Vienna, Badrutt’s Palace Hotel a St. Moritz, Hilton Muscat, Radisson Hotel Antwerpen, oltre a numerose residenze e resort di eccellenza internazionale. Si distingue per la capacità di coniugare tradizione e contemporaneità, sostenibilità ambientale e benessere umano, restituendo vita a un complesso di straordinario valore storico e paesaggistico. Fondamentale il supporto del team italiano capitanato dall’architetto Davide Gibelli.
Con questi riconoscimenti, le Terme di Pigna si confermano come uno dei più importanti progetti di hospitality e leisure redevelopment in corso in Italia, parte di un più ampio piano di valorizzazione dell’area che coinvolge anche il vicino comune di Pigna con l’obiettivo di creare un polo di eccellenza termale e culturale di eccellenza.