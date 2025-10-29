Bajardo punta sulla mobilità elettrica: approvato il protocollo con Plenitude per le colonnine di ricarica

La Giunta Comunale di Bajardo ha approvato all’unanimità un protocollo d’intesa con Plenitude On The Road S.r.l. per la fornitura, l’installazione e la gestione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale La società, che riveste il ruolo di gestore e operatore delle colonnine, realizzerà l’intervento a proprie spese, senza oneri a carico del Comune.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, in linea con le politiche europee e nazionali per la riduzione delle emissioni e l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Il progetto rientra nel più ampio percorso del “Progetto Polis” di Poste Italiane, dedicato anche alla realizzazione di stazioni di ricarica presso parcheggi in prossimità degli Uffici Postali. “La presenza di colonnine per veicoli elettrici è ormai una necessità per garantire servizi moderni e sostenibili anche nei piccoli Comuni montani come il nostro” è il messaggio che emerge dall’amministrazione, che conferma così l’impegno nella transizione ecologica.