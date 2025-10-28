Sanremo: affidato il progetto per i marciapiedi di via Padre Semeria e la direzione lavori della bretella tra via Frantoi e Canai e l’Aurelia

Prosegue il piano di manutenzione e miglioramento della viabilità a Sanremo. Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune ha disposto l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di rifacimento dei marciapiedi di via Padre Semeria e la direzione dei lavori per l’allargamento della bretella di collegamento tra via Frantoi e Canai e l’Aurelia.

L’incarico è stato assegnato, tramite affidamento diretto, alla società Geosmartstp di Sanremo, per un importo complessivo di 13.706,70 euro. L’intervento, curato dal Servizio Viabilità e Manutenzioni Ordinarie, mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dei marciapiedi sempre alle prese con i problemi dettati dalle radici dei pini marittimi, oltre a potenziare la viabilità nella zona di collegamento tra via Frantoi, Canai e l’Aurelia.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’amministrazione comunale verso una viabilità più sicura, accessibile e moderna, con interventi puntuali che valorizzano la rete stradale urbana e garantiscono una maggiore tutela dei pedoni.