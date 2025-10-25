Tunnel di Tenda, il Patto per il Nord: “Basta promesse, servono certezze sui tempi e sulle aperture”

“Che non ci fosse molto da festeggiare lo avevamo detto noi e non solo noi, ma persino le pietre”: interviene in questo modo il 'Patto per il Nord', commentando l’inaugurazione del nuovo Tunnel di Tenda lo scorso 27 giugno, alla presenza del ministro Matteo Salvini. Taglio del nastro, banda, sorrisi e discorsi di rito: “Un quadro che pareva dipinto apposta per dimostrare che non esiste solo il ponte di Messina – sottolineano dal Patto – peccato che, finito l’inno, la realtà si sia subito ripresa la scena”.

"Già dal giorno successivo - prosegue il movimento - gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con le stesse limitazioni di sempre: semaforo, transiti a fasce orarie e lunghe attese ai tornanti. Dopo un’estate di allentamenti temporanei, da metà settembre è tornato il rigido doppio orario di apertura: dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera. Una situazione che, secondo le ultime comunicazioni, si protrarrà fino al 4 dicembre, con aperture feriali limitate e orari prolungati nei weekend. Dal 5 dicembre all’11 gennaio, scatterà invece il cosiddetto “regime natalizio”, con transiti consentiti dalle 6 alle 21, e la proposta di estendere fino alle 23 nei fine settimana. Dopo l’Epifania, torneranno le due consuete finestre giornaliere, con aperture serali solo dal venerdì alla domenica".

"Ma il peggio - denunciano dal 'Patto' - deve ancora venire. Nel 2026 ci saranno nuove chiusure complete, per almeno due periodi da venti giorni ciascuno, in primavera e in autunno. Italia e Francia si ritrovano ancora una volta col cerino acceso in mano. E intanto un altro anno passerà". L’appello è chiaro: “Serve chiarezza subito. Non si può sacrificare ogni stagione o cambiare idea ogni mese. Le fasce orarie devono essere certe e più ampie. Anche il Nord vuole la sua parte: non si può pensare solo al ponte di Messina.” Un messaggio che rimbalza tra le due canne della galleria come un’eco di insofferenza: “Perché lassù, tra un semaforo e una chiusura, il ‘tutto va bene’ suona ormai come una barzelletta. E non fa più ridere nessuno.”