Ventimiglia risponde con il cuore: sala gremita per la cena solidale a sostegno dei bambini ucraini (foto)

Una serata di straordinaria partecipazione e intensa emozione si è svolta mercoledì 22 ottobre presso il ristorante Pasta e Basta, dove la sala, completamente gremita, ha dimostrato quanto la solidarietà possa trasformarsi in azione concreta.

“L’iniziativa – si spiega nella nota -, nata per sostenere il progetto di accoglienza dei bambini ucraini provenienti dalle zone bombardate e organizzata dalla dottoressa Patrizia Sciolla, ha raccolto grande entusiasmo e generosità da parte di tutti i presenti, così come da chi ha contribuito pur non potendo partecipare fisicamente.

“Un ringraziamento speciale va al Direttivo della Lega Nord di Ventimiglia per il supporto espresso all’iniziativa, e al ristorante Pasta e Basta, che ha offerto un servizio impeccabile, con cibo abbondante, di eccellente qualità e un’accoglienza calorosa. Un sincero riconoscimento anche allo staff del ristorante, che non solo ha lavorato con professionalità, ma ha partecipato personalmente anche con un contributo economico, dimostrando un coinvolgimento umano profondo e vero. Questa cena non è stata solo un evento conviviale, ma un gesto d’amore collettivo che apre le porte alla speranza. Ogni piatto servito è diventato un seme di pace per i bambini che saranno accolti nelle nostre famiglie. Il progetto continua: chi desiderasse approfondire la possibilità di diventare famiglia accogliente o ricevere maggiori informazioni, può contattarmi direttamente su WhatsApp la Dr.ssa Sciolla artefice di questo progetto anche in questa zona al numero 349.8521311. Perché un mese in Italia può cambiare per sempre la vita di un bambino”.