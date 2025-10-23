Ventimiglia, minorenne sorpreso con hashish e cocaina: denunciato per spaccio

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio giovanile da parte del Commissariato di Polizia di Ventimiglia. Nella serata di ieri, durante un’operazione antidroga, gli agenti della squadra investigativa hanno fermato un’auto sospetta in corso Genova, a bordo della quale viaggiavano quattro giovani di origine straniera, tra cui un minorenne.

Durante l’ispezione, i maggiorenni sono risultati negativi al controllo, mentre il minore è stato trovato in possesso di un involucro nascosto negli indumenti intimi contenente 70,64 grammi di hashish, cinque dosi di cocaina e un bilancino di precisione, chiari indizi di un’attività di spaccio. La sostanza è stata sequestrata e inviata ai laboratori per l’analisi tossicologica.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e alla detenzione di stupefacenti, è stato deferito alla Procura dei Minori. L’operazione si inserisce in un più ampio monitoraggio dei gruppi giovanili attivi sul territorio, ritenuti responsabili di alimentare il mercato locale della droga.