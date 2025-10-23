Sanremo, interventi di manutenzione su strade e marciapiedi: lavori completati in centro e a Bussana

Nuovi lavori sul territorio da parte della squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo che, nel corso degli ultimi giorni, è entrata in azione per sistemare alcuni tratti di pavimentazione e asfalto danneggiati per l’usura. Un intervento particolare ha riguardato vicolo funivia, dove gli operai hanno sistemato sia la pavimentazione sia i gradini, riportando in sicurezza la percorribilità della zona.



Conclusi anche i lavori per il ripristino di alcune parti lesionate o mancanti dei marciapiedi in via Martiri della Libertà e in via Feraldi. Un ultimo intervento ha riguardato la frazione di Bussana, dove in via Torino è stato posato l’asfalto a caldo per livellare la sede stradale dove questa risultava consumata dal tempo.