Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 23 OTTOBRE

SANREMO



12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: proiezione del documentario ‘A Fidai Film’ di Kamal Aljafari. Teatro Ariston Ritz (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘La scatola magica di Sanremo’ di Walter Vacchino e Luca Ammirati. Sede Club Tenco all’ex Stazione (più info)

15.30. Tenco 2025. Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea. Modera Andrea Scanzi. Sede Club Tenco all’ex Stazione (più info)



17.00. Presentazione della rivista di cultura musicale ‘The Mellophonium’ del Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’ con intervento del direttore responsabile Romano Lupi. Sala della Mediateca della Pigna in piazza Capitolo. Ingresso libero

17.00. Tenco 2025: inaugurazione della mostra ‘Vedere la scultura del suono’. Museo Civico, Piazza Nota (più info)

18.00. Tenco 2025: concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)

21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (prima serata) con Goran Bregović – Lucio Corsi – Ginevra Di Marco – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri. Presentano: Lorenzo Luporini e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Auditorium del Museo Navale (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



12.00. Per la rassegna ‘Teatro a mezzogiorno’, incontro su Luigi Tenco con Eugenio Ripepi, chitarra e voce. Foyer del Teatro Cavour. Il biglietto acquistabile on line su www.mailticket.it o in biglietteria



17.00. Incontro dal titolo ‘Chimica in guerra e chimica di guerra: dalla Prima guerra mondiale ai conflitti odierni’ con relatore Matteo Guidotti, chimico industriale, autore di 130 pubblicazioni su riviste e libri nazionali e internazionali, primo ricercatore presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche ‘Giulio Natta’ del CNR, Milano. Evento a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi. Sala Multimediale del Touring Club, Via Don Abbo, ingresso libero



20.30. Per le 'Cene con l'Autore', ospite la scrittrice Silvia Montemurro che presenta il suo romanzo 'La mondina' (e/o edizioni). Evento a cura della libraia Nadia (45 euro libro incluso). Ristorante 'Dalla padella alla brace' in via Ospedale 31 a Oneglia



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



16.30. Presentazione libro ‘Respira, vivi!’ di Prem Rawat. Illustrano l’opera la giornalista Mariagrazia Bugnella in dialogo con la dottoressa Silvia Ficini di Associazione In Touch aps. Letture a cura della poetessa Maddalena Saeli e proiezioni di brevi video. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.30. ‘Vision of the Queen’: concerto omaggio all'indimenticabile team di Freddie Mercury. Grimaldi Forum (info)

19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. ‘Bérénice’: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia della Comédie-Française. Grimaldi Forum (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



21.00. Festival de Guitare: concerto acustico di Sergio Assad & Odair Assad. Espace Magnan (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 24 OTTOBRE



SANREMO

11.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Sanremo alla Cala del Forte di Ventimiglia (più info)

12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘La canzone italiana. Storia, storie, protagonisti’ di Felice Liperi (Treccani, 2025). Sede Club Tenco nell’ex Stazione (più info)

15.30. Tenco 2025: dibattito ‘Memorie del Rock’ con Franco Fabbrini, Ferdinando Fasce, Emanuele Felice. Sede Club Tenco nell’ex Stazione (più info)



16.00. ‘Uncinettiamo Insieme’: laboratorio gratuito per promuovere manualità, condivisione e benessere intergenerazionale tenuto da Deborah della Leidees Bs factory (anche il 14 novembre e 5 dicembre). Over Senior Residence, Via G. Anselmi, 3

18.00. Tenco 2025: concerto di David Riondino, Sara Jane Ceccarelli. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)

21.00. Semifinali di SanremoSenior 2025 (9ª edizione), concorso canoro riservato ad interpreti e cantautori ‘Over 34 anni’. Teatro dell'Opera del Casinò Municipale (più info)



21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (seconda serata) con Baustelle – Anna Castiglia - Simone Cristicchi & GNU Quartet – Ricky Gianco – La Niña – Moni Ovadia – Giovanna Famulari – Michele Gazich – Omar Pedrini & Massimo Priviero. Presentano Silvia Boschero e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.00-18.30. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Polo universitario (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



14.00-19.00. Congresso medico a cura della SIPAD (Società Italiana Patologia Apparato Digerente) con la partecipazione di specialisti chirurghi, gastroenterologi, radiologi, oncologi, provenienti dall'Italia a dall'estero. Il focus sono la patologie dell'apparato digerente, soprattutto di ambito oncologico. Expo Salso, anche domani (la brochure con il programma)



16.00-19.00. ‘Le parole giuste – Buone pratiche e strategie per una concreta inclusione’: momento di approfondimento suk tema della plusdotazione e delle neurodivergenze, conoscere strumenti e strategie per promuovere benessere, inclusione e successo formativo di tutti gli studenti. Associazione Arci Il Campo delle Fragole, Via Matteotti 33, info 393 2160208, iscrizioni gratuite su: https://www.eventbrite.it/e/corso-di-formazione-gratuito-le-parole-giuste-tickets-1741878628869?aff=oddtdtcreator



18.30. Serata di condivisione con le socie della Sezione Fidapa di Imperia, con visita guidata alla mostra Lorenzo Crivellaro a cura di Claudia Andreotta/Francesca Bogliolo, storico dell’arte e talk a cura di Stefano Zanchi, fumettista. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3

21.00. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘Berio 100 - Ascoltare il Futuro’: concerto a cura di Giuseppe Bruno. Con Valeria Mela, voce, Arcadio Baracchi, flauto, Valentina Renesto, sax soprano, Giuseppe Bruno, pianoforte. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



21.00. Presentazione del nuovo libro dello scrittore Dario Daniele sui segreti del Monte Athos + presentazione di uno speciale itinerario foto/video con straordinarie immagini originali della Montagna più Sacra d’Europa (patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1988): monasteri bizantini medievali, eremi ed eremiti perduti tra le rocce, spiritualità, natura e arte. Sede del CAI, corso Europa 49



SAN LORENZO AL MARE



17.30. ‘ Aperitivo con il Neurologo’ sul tema ‘Prevenire si può: fino al 40% delle demenze e al 50% degli ictus è prevenibile’: con il Prof. Carlo Serrati parliamo di salute del cervello, abitudini quotidiane e strategie semplici per restare lucidi, attivi, presenti. Hotel Riviera dei Fiori, ingresso gratuito, prenotazioni al numero 0183 745100

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

SAN BIAGIO DELLA CIMA



20.45. Per l’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ della LILT, convegno di prevenzione tenuto dal dottor Claudio Battaglia. Sala polivalente ‘Le Rose’



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 26 ottobre



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

19.00. ‘Omaggio alla lingua italiana’: recital letterario di e con Massimiliano Finazzer Flory organizzato dal Teatro della Vita. Un viaggio tra le parole e i loro ‘inventori’ attraverso le opere di Francesco d’Assisi, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni, Filippo Tommaso Marinetti e Italo Calvino. Théâtre des Varietes, ingresso libero (più info)

19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-20.00. ‘Salon Terravini’ (5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163, fino al 26 ottobre (più info)

21.00. Festival de Guitare: concerto acustico del Miguel M quartet. Espace Magnan (più info)





SABATO 25 OTTOBRE



SANREMO



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2025’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Cena di Gala al Royal Hotel Sanremo (più info)



9.00. ‘Urban Downhill Sanremo 2025’: verifica tessere Via Escoffier, 29 Palazzo Roverizio (h 9/11) + allenamento controllato Strada Mulattiera San Romolo (h 10/12) + allenamento controllato atleti Elite Strada Mulattiera San Romolo (h 13/14) + manche di qualifica Strada Mulattiera San Romolo (h 15) + ricognizione a piedi del percorso Strada Mulattiera San Romolo (h 17/18) + dalle h 18 riunione tecnica Via Escoffier, 29 Palazzo Roverizio (più info)



10.00. Semifinale di SanremoSenior 2025 (9ª edizione), concorso canoro riservato ad interpreti e cantautori ‘Over 34 anni’. Teatro dell'Opera del Casinò Municipale (più info)



10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, anche domani, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)



12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana’ di Luigi Cuna ed Emanuele Felice (Curci, 2025). Sala privata del Casinò (più info)

15.30. Tenco 2025: ‘Gli alpini’ con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi e con il Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino. Sala privata del Casinò (più info)



16.00. Finale Mondiale di SanremoSenior 2025 (9ª edizione), concorso canoro riservato ad interpreti e cantautori ‘Over 34 anni’. Teatro dell'Opera del Casinò Municipale (più info)

18.00. Tenco 2025: concerto di Omar Pedrini & Massimo Priviero. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)

21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (terza e ultima serata) con Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa Jr – SCRAPS Orchestra – Daniele Silvestri – Tosca. Presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.45-17.00. Congresso medico a cura della SIPAD (Società Italiana Patologia Apparato Digerente) con la partecipazione di specialisti chirurghi, gastroenterologi, radiologi, oncologi, provenienti dall'Italia a dall'estero. Il focus sono la patologie dell'apparato digerente, soprattutto di ambito oncologico. Expo Salso (la brochure con il programma)



9.00-17.15. ‘Le parole giuste – Buone pratiche e strategie per una concreta inclusione’: momento di approfondimento suk tema della plusdotazione e delle neurodivergenze, conoscere strumenti e strategie per promuovere benessere, inclusione e successo formativo di tutti gli studenti. Associazione Arci Il Campo delle Fragole, Via Matteotti 33, info 393 2160208, iscrizioni gratuite su: https://www.eventbrite.it/e/corso-di-formazione-gratuito-le-parole-giuste-tickets-1741878628869?aff=oddtdtcreator



10.00. Per ‘Explora Salute’, ‘Vita Attiva e Movimento’: la dott.sa Francesca Ascheri, fisioterapista del respiro di Asl1, illustrerà come dare modo al nostro corpo di respirare bene e proteggersi + dimostrazione pratica di esercizi e tipi di camminata, spiegando così le tecniche per respirare correttamente, senza dimenticare l'importanza della prevenzione e del movimento. Ritrovo fuori dalla biblioteca ‘Lagorio’

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



11.00. Alla scoperta di Imperia con ‘Scopriamo il nostro territorio’: approfondimento sulla storia del Parasio, cuore antico e suggestivo della città. A seguire, i partecipanti visiteranno il Museo Navale e il Planetario, per un percorso che unisce cultura, conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale. Ritrovo di fronte al sagrato della Chiesa di San Maurizio, partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione al numero 329 58 83 079

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Andrea Senacheribbe e Lorenzo Landolfi sul tema ‘Intelligenza artificiale: applicazioni inclusive per superare le barriere della disabilità’. Bar 11, Piazza del Amici 11



14.30-18.00. ‘Linux Day 2025: giornata dedicata al mondo del software libero e open source organizzato da ILS Imperia (SLIMP) con esperti del settore, sviluppatori e appassionati di tecnologia che condivideranno idee, esperienze e progetti. I partecipanti potranno assistere a workshop pratici, conferenze, e dimostrazioni dal vivo, adatte sia per neofiti che per utenti esperti. Biblioteca Civica 'L.Lagorio', partecipazione gratuita, info: stefano.semeria@gmail.com



15.30-18.00. Incontro dal titolo ‘Alzheimer parliamone insieme’ organizzato dall’ Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese ODV- IMPERIA e dal CDCD Neurologia dell’Ospedale di Imperia. Biblioteca Civica, L. Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

16.00. Evento finale del progetto ‘IMpatto Inclusivo’, vincitore del bando ‘Territori Inclusivi’ promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dal titolo ‘La musica come linguaggio universale’ + presentazione della nuova stagione culturale 2025/2026 della Biblioteca Inclusiva ‘Spazio Raro’. A cura di Anffas. Teatro delle Opere Parrocchiali in Via Verdi 14



18.00. ‘Ricordi sotto la pelle’: incontro di teatroterapia, a cura di Federica Siri -Lo Spazio Vuoto- in cui riscoprire la forza dei sensi come chiave della memoria. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, conferma di partecipazione gradita e a offerta libera in favore della OdV Il cuore di Martina



21.15. Teatro dialettale col pluripremiato spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche, l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di Lucetto Ramella per la regia di Alessandro Manera. Teatro dell’Attrito, prenotazioni 329 4955 513

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Cala del Forte - Monaco (più info)

16.00. Presentazione libro di Enzo Barnabà ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Ventimiglia e Mentone’. Dialogo con lo scrittore a cura del presidente della Spes Matteo Lupi. Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi, ingresso libero



16.00. Per il ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’ (26ª edizione), incontro con l'archeologa Daniela Gandolfi, dirigente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e Conservatrice del MAR, che interviene sul tema Itinerari della fede nella Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, con particolare attenzione alle prime testimonianze documentate archeologicamente. Sala Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, ingresso libero



VALLECROSIA



10.00-12-00. Laboratorio gratuito di lettura per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni: Lettura di libri della casa editrice Gaby Books + Laboratorio creativo + Merenda. Oratorio Parrocchia San Rocco, Via San Rocco 19, info 39 329 061118 (Noemi)



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

OSPEDALETTI

21.00. Corso di Astronomia Osservativa (prima lezione): introduzione e basi dell'osservazione astronomica. s ala polivalente La Piccola, lungo la pista ciclabile, prenotazione obbligatoria (programma e informazioni)



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Per ‘Autunno Culturale’, presentazione libro ‘Sciccorina’ di Remo Ferretti. Sala Polivalente, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. ‘L’Arte del Camminare’: percorso rigenerante che unisce movimento, respirazione guidata e rilassamento, per ritrovare equilibrio e benessere interiore. A cura della guida Marina Caramellino. Partenza da Piazza della Torre, info +39 337 106 6940 (più info)



ENTROTERRA

AURIGO

16.30-18.00. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Sala ‘Ca Ru Megu’. Piazza San Giovanni Battista (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)



CERIANA



17.00. ‘C’è bisogno di Poesia’: incontro con Giuseppe Grattacaso e presentazione della raccolta di poesie ‘Dei Vertebrati, degli Invertebrati’ (Interno Poesia). A seguire, riflessioni sulla contemporaneità dell’opera poetica di Giovanni Pascoli. Presenta Giulia Rial. Salone della Fondazione Rubini, Corso Italia 191, ingresso libero



DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dall’Associazione Culturale Boccascena di Savona dal titolo ‘Il Tango dell'Abuela’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEDO



10.00. Il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino organizza una castagnata presso il Casone dei Partigiani monte Faudo. In mattinata visita al Museo della Resistenza + pranzo sociale (h 13) + dalle 15, musica di cantautori con Alberto Cecchini e castagnata. Info e prenotazioni 3474753007



PIGNA



9.00. Per ‘CamminaNatura 2025 - 7ª edizione Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche’, escursione ad Anello della Diga di Tenarda, un lago a 1300 metri, nel cuore del Parco Alpi Liguri, accompagnati dalla guida AIGAE Maria Giovanna Guida AIGAE. Partenza alle ore 10.00 dal Rifugio ‘Allavena’ di Melosa oppure 9.00 dalla pasticceria di Pigna, info 347 4563954 (più info)

11.00 & 15.00. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e la Diocesi di Imperia e Ventimiglia aprono le porte al cantiere di restauro in corso presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Pigna. Evento gratuito con ritrovo presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Pigna (parcheggi limitati), prenotazione obbligatoria entro il 23 ottobre a: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it specificando in oggetto Pigna



REZZO

18.30. Festa delle Babacce (Le Zucche che ridono): ricco percorso culinario con le zucche illuminate da una candela che faranno capolino da ogni angolo, davanzale e giardino con degustazioni e punti ristoro dedicati ai sapori tipici della stagione, in particolare quelli a base di zucca, sia in versione dolce che salata + spettacoli circensi e giocolieri e un colorato mercatino di artigianato locale



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-21.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 26 ottobre

MONACO

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



19.00. ‘Les Concerts de la Voûte’, ‘Oktoberfest’: musica per celebrare l'amicizia con Nicolas Delclaud & David Lefèvre, violini, Katherine Nikitine, pianoforte. Concerto seguito da una degustazione di birra Monte-Carlo. Eglise Réformée de Monaco, Rue Louis Notari 7 (più info)



19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-20.00. ‘Salon Terravini’ (5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163, fino al 26 ottobre (più info)



21.00. Festival de Guitare: concerto acustico del Transatlantic Guitar Trio. Espace Magnan (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.00. Concerto di Giovanni Mirabassi & Rosario Giuliani con presentazione del loro nuovo album ‘Live and Kicking’ (30 euro). Auditorium de la Citadelle (info e prenotazioni a questo link)





DOMENICA 26 OTTOBRE

SANREMO



7.30. Piacevole escursione insieme ai gruppi Juniores e Alpinismo giovanile del CAI, sezione Sanremo, nei boschi della Valle Argentina, da Creppo al Monte Gerbonte. Ritrovo presso l'ex stazione FS, informazioni 340 8967662 (più info)



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2025’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + premiazioni all’Hotel Royal (più info)



9.30. ‘Urban Downhill Sanremo 2025’: allenamento controllato Strada Mulattiera San Romolo (h 9.30/11.30) + allenamento controllato atleti Elite Strada Mulattiera San Romolo (h 11.30/1230) + manche di GARA Strada Mulattiera San Romolo (h 14.30) + alle h 16.30 premiazioni in Piazza Muccioli (più info)

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2025’, ‘Steps Into The Weather’: concerto di Peter Erskine and the Dr. Um Band. feat Mike Mainieri. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero (info e prenotazione posto a questo link)



IMPERIA



9.30. Giornata Nazionale: ‘Camminata tra gli Olivi’ di circa 90 minuti e si snoderà lungo un percorso di 4,5 chilometri. Un itinerario semplice, ideale anche per le famiglie, che offrirà l’occasione di trascorrere una mattinata all’aria aperta, immersi nella natura dell’entroterra imperiese. Ritrovo presso il Circolo Belgrano (più info)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti

16.30. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘Berio 100 - omaggio a Luciano Berio’: concerto dell’Ensemble Contemporaneo Scaligero - I Musicisti del Teatro alla Scala diretti dal M° Francesco Muraca. Presenta il M° Andrea Elena. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



17.15. Teatro dialettale col pluripremiato spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche, l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di Lucetto Ramella per la regia di Alessandro Manera. Teatro dell’Attrito, prenotazioni 329 4955 513



20.30. ‘Chef in mostra’ per il cuore di Martina: una serata di bellezza, gusto e solidarietà in favore della OdV Il Cuore di Martina. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, prenotazione necessaria al 349 2537418

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: ultimo giorno della mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera della Santissima Trinità 2025 con bancarelle, prodotti tipici, artigianato e tante curiosità. Centro Storico di Taggia

9.00. 9ª Giornata Nazionale camminata tra gli Olivi: passeggiata accompagnata dalla Prof.ssa Raffaella Asdente, che illustrerà i punti di maggior interesse storico e artistico del centro storico di Taggia. Partenza dal Santuario della Madonna Miracolosa (per conoscere l’attività di Taggia cliccare questo link)



11.00. Festa della Castagna di Levà (6ª edizione): giornata di festa tra castagne, musica e divertimento con possibilità di pranzo servito direttamente al campo + Intrattenimento musicale + Gonfiabili gratuiti per i più piccoli. Campo Sportivo di Levà, info: 347 8721505

11.30. Per l’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ della LILT, convegno di prevenzione tenuto dal dottor Claudio Battaglia dal titolo ‘Mangiar sano per… vivere sano’



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedie messe in scena dagli attori del Teatru Ventimigliuso ‘A cena da leva’ e ‘Nu l'è covid, sulu in raifredù’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera



SAN LORENZO AL MARE



17.30. Concerto di musica antica e madrigali dell'ensemble Fuori Tempo costituito da cinque voci, variamente accompagnare da Arciliuto, Arpa e Violoncello. Oratorio della Misericordia



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00. Il mondo visto dal cielo alla scoperta del magico mondo degli uccelli rapaci: incontro con il Signor Falcuccio e Madame Mirtilla + conosci Aquila Petra, Cesare il Gufo e tanti altri amici alati + Battesimo del guanto + foto insieme ai splendidi rapaci protagonisti. Anfiteatro, Lungomare delle Nazioni,



CERVO



9.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Cervo cliccare questo link)

ENTROTERRA



BADALUCCO



16.00. Castagnata a Badalucco: pomeriggio di profumi d’autunno, caldarroste e convivialità. Piazza Marconi



BAJARDO



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Bajardo cliccare questo link)



CAMPOROSSO



15.30. ‘Il dono....della danza e della musica...per dire sì!’: incontro pubblico per diffondere la cultura della donazione degli organi con l'esibizione delle allieve della scuola di danza ‘Il cigno nero' di Vallecrosia su brani musicali eseguiti da maestri della scuola di musica ‘Musicarte’ di Camporosso. Centro Falcone, Corso Vittorio Emanuele



CASTEL VITTORIO



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Castel Vittorio questo link)



CERIANA



8.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Ceriana cliccare questo link)



12.00. ‘A Sagra de Rustie’ (Festa della Castagna): gastronomia in Piazza Marconi con street food locale e musica con i ‘Cavalli di battaglia’ + degustazione caldarroste dalle 14 alle 18 + alle 16.30, visita turistica nelle chiese delle confraternite con ritrovo in pizza Marconi + mercatino artigianale



CHIUSAVECCHIA



9.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Chiusavecchia cliccare questo link)



DIANO CASTELLO



8.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Diano Castello cliccare questo link)



DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza mauro e in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



15.30. Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie: canto del Vespro Solenne + Processione per le vie del paese. Al termine rinfresco e spettacolare esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Pieve di Teco cliccare questo link)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

RANZO

9.30. Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi: ritrovo nel borgo centrale (sede Pro Loco) e partenza verso Costabacelega + Sosta a Borgata Piazza con coffee break e incontro con Gianpiero Laiolo + Arrivo a Costabacelega con degustazione conviviale + Possibilità di pranzare nei ristoranti aderenti all’iniziativa RistOlio (per conoscere l’attività di Ranzo cliccare questo link). Info e prenotazioni 366 3747854 (Gian Carlo Cacciò, Sindaco di Ranzo)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

15.30. Conferenza ‘Tra mare e montagna. Pascoli, vie di transito e circuiti di scambio nel territorio ligure tra XVI e XXI secolo’ a cura della professoressa Anna Maria Stagno, docente di Archeologia all’Università di Genova. ‘U Gumbu de Nuccio’ in via Mare 31 a Tovo Faraldi



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

11.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Monaco a Sanremo (più info)

15.00 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-19.00. ‘Salon Terravini’ (ultimo giorno della 5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate