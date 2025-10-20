 / Eventi

Ventimiglia, "Mens sana in corpore sano" inaugura il 41esimo anno accademico dell'Unitre Intemelia (Foto)

La prolusione del professor Claudio De Michelis dà il via al progetto educativo fondato sulla condivisione del sapere, sull’incontro e sulla crescita personale

"Mens sana in corpore sano" è stato il tema affrontato dal professor Claudio De Michelis nella sua prolusione in occasione dell'inaugurazione del 41esimo anno accademico dell'Università della terza età avvenuta alla presenza di autorità civili, associazioni e cittadini, sabato pomeriggio, presso il Mar al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

Un'occasione per spiegare al folto pubblico presente l'attività sociale e culturale dell'Unitre Intemelia sul territorio e per presentare i corsi che si terranno nell'anno accademico 2025-2026. A partire da oggi, il 20 ottobre, nelle sedi di Bordighera e Ventimiglia, prenderanno, infatti, il via gli incontri pomeridiani, dalle 15:30 alle 17:30, con un ricco ventaglio di proposte culturali. I corsi spaziano dalla storia generale e locale alla religione, dalla geografia all’arte, passando per l’erboristeria, il diritto, il dialetto, la poesia, la letteratura, l’archeologia e la medicina. Un’offerta ampia e articolata, resa possibile grazie all’impegno di circa trenta docenti, tra laureati ed esperti, che mettono a disposizione le proprie competenze per costruire un ambiente stimolante e inclusivo.

Oltre alle lezioni frontali, sono previste visite didattiche legate alle materie trattate o in occasione di eventi artistici e culturali esterni. Tra le prime iniziative in programma, è in fase organizzativa la partecipazione alla rappresentazione della Cavalleria Rusticana presso il Teatro Carlo Felice di Genova, prevista per il 15 novembre alle 15:30, un’opportunità per vivere l’opera in un contesto prestigioso e condividere un’esperienza culturale significativa.

Un progetto educativo rivolto a tutte le età, fondato sulla condivisione del sapere, sull’incontro e sulla crescita personale. "Un’occasione da non perdere per entrare a far parte di una comunità viva, curiosa e appassionata" - dice il consiglio direttivo dell'Unitre Intemelia.

Elisa Colli

