Ventimiglia, "Mens sana in corpore sano" inaugura il 41esimo anno accademico dell'Unitre Intemelia (Foto)

"Mens sana in corpore sano" è stato il tema affrontato dal professor Claudio De Michelis nella sua prolusione in occasione dell'inaugurazione del 41esimo anno accademico dell'Università della terza età avvenuta alla presenza di autorità civili, associazioni e cittadini, sabato pomeriggio, presso il Mar al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

Un'occasione per spiegare al folto pubblico presente l'attività sociale e culturale dell'Unitre Intemelia sul territorio e per presentare i corsi che si terranno nell'anno accademico 2025-2026. A partire da oggi, il 20 ottobre, nelle sedi di Bordighera e Ventimiglia, prenderanno, infatti, il via gli incontri pomeridiani, dalle 15:30 alle 17:30, con un ricco ventaglio di proposte culturali. I corsi spaziano dalla storia generale e locale alla religione, dalla geografia all’arte, passando per l’erboristeria, il diritto, il dialetto, la poesia, la letteratura, l’archeologia e la medicina. Un’offerta ampia e articolata, resa possibile grazie all’impegno di circa trenta docenti, tra laureati ed esperti, che mettono a disposizione le proprie competenze per costruire un ambiente stimolante e inclusivo.

Oltre alle lezioni frontali, sono previste visite didattiche legate alle materie trattate o in occasione di eventi artistici e culturali esterni. Tra le prime iniziative in programma, è in fase organizzativa la partecipazione alla rappresentazione della Cavalleria Rusticana presso il Teatro Carlo Felice di Genova, prevista per il 15 novembre alle 15:30, un’opportunità per vivere l’opera in un contesto prestigioso e condividere un’esperienza culturale significativa.

Un progetto educativo rivolto a tutte le età, fondato sulla condivisione del sapere, sull’incontro e sulla crescita personale. "Un’occasione da non perdere per entrare a far parte di una comunità viva, curiosa e appassionata" - dice il consiglio direttivo dell'Unitre Intemelia.