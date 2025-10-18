Sanremo, gazebo di “Imprese per Sanremo” in via Escoffier: “No a una piccola Milano”

Mattinata di confronto e informazione oggi in via Escoffier a Sanremo, dove i rappresentanti del gruppo “Imprese per Sanremo” hanno allestito un gazebo per sensibilizzare cittadini e commercianti sul tema della sicurezza e del decoro urbano.

Presenti questa mattina Antonella Cabrini, Ramona Mussone e Maurizio Pinto, mentre nel pomeriggio sono attesi Luca Errico e altri membri del gruppo, che si alterneranno per tutta la giornata.

L’iniziativa fa parte della campagna di mobilitazione lanciata in vista del “Corteo per la sicurezza – Passeggiata della legalità”, in programma giovedì 23 ottobre alle 20:30 in piazza Colombo, un evento con cui i promotori intendono lanciare un messaggio chiaro: “Stop al degrado, no a una piccola Milano”.

“Vogliamo che Sanremo resti una città sicura, vivibile e accogliente – spiegano da Imprese per Sanremo –. Chiediamo maggiore attenzione ai problemi di ordine pubblico, al rispetto delle regole e alla tutela delle attività economiche. Se ci siamo noi, non ci sono loro: questo è il nostro motto e il nostro impegno quotidiano”.

Al gazebo sono state date diverse informazioni, comprese quelle per la manifestazione di giovedì, che punta a coinvolgere cittadini, commercianti e famiglie in un segno di partecipazione civile contro "l’escalation di episodi di violenza e criminalità registrati in città negli ultimi mesi".