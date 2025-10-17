Sanremo: domani sera alle 21 Palazzo Roverizio ospita il concerto “Giovani note in antiche sale”

Domani sera alle 21, il Salone affrescato di Palazzo Roverizio in via Escoffier 29 a Sanremo si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il secondo appuntamento della rassegna “Giovani note in antiche sale”, ospitata all’interno del più ampio progetto culturale “Un Palco a Palazzo”. L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti della musica classica e operistica, propone un concerto lirico che promette di incantare il pubblico con un dialogo musicale tra generazioni, stili e sensibilità artistiche.

Protagoniste della serata saranno il mezzosoprano campano Rosaria Miglionico, astro nascente della lirica italiana, e il soprano ligure Angelica Cirillo, artista affermata con una carriera ricca di successi. Rosaria Miglionico, già vincitrice di numerosi premi e interprete di ruoli operistici di rilievo, porterà sul palco la freschezza e l’entusiasmo di una voce emergente. Al suo fianco, Angelica Cirillo offrirà la profondità e la maturità interpretativa di un’artista consolidata, dando vita a un incontro musicale che si preannuncia emozionante e ricco di sfumature.

Il programma della serata spazierà tra celebri duetti, chanson e arie del repertorio lirico internazionale, con incursioni nelle romanze e nelle arie napoletane, in omaggio alle radici partenopee di Rosaria Miglionico. Le due voci saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Leonardo Ferretti, che contribuirà a creare un’atmosfera intima e suggestiva, perfettamente in sintonia con la bellezza storica del Palazzo Roverizio.

La rassegna “Giovani note in antiche sale” è realizzata in collaborazione con l’Associazione Leoncavallo di Potenza, presieduta dalla professoressa e cantante lirica Elena Sabatino, e si propone come un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico alla grande musica in contesti architettonici di pregio, favorendo l’incontro tra tradizione e nuove generazioni.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 2663150 e 347 3423419. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lirica e della bellezza, nel cuore pulsante del patrimonio storico sanremese