Val Nervia, orario invernale della Riviera Trasporti: la Provincia propone due soluzioni ai Comuni

In relazione alle problematiche evidenziate da alcuni sindaci della Val Nervia riguardo il nuovo orario invernale di Rt, che ha previsto una rimodulazione delle corse rispetto al passato, l’Amministrazione provinciale precisa di aver comunicato ai sindaci interessati che la problematica potrà essere risolta scegliendo tra le seguenti opzioni:

1) l’inserimento della corsa in aggiunta sulla linea 7 (Ventimiglia-Pigna) con partenza da Ventimiglia alle 16,30, con copertura dei costi a carico dei Comuni serviti;

2) rimodulazione delle corse attualmente previste, senza variazione dei km annui totali della linea 7 e pertanto senza costi a carico dei Comuni.

Il consigliere provinciale Gabriele Amarella dice: “Delegato dal Presidente della Provincia Claudio Scajola, ho mantenuto interlocuzioni costanti con tutti i sindaci della valle. La Provincia e Rt spa si sono sempre rese disponibili ad ascoltare le problematiche del territorio e a concordare le migliori soluzioni. Assieme al direttore generale della Provincia dott.ssa Rosa Puglia e ai funzionari del settore ho incontrato i sindaci dei comuni interessati e successivamente il sindaco di Pigna. Attendiamo una loro decisione. La Provincia ha inoltre partecipato alle riunioni inerenti alla predisposizione da parte dall' ‘Area Interna Imperiese’ di un progetto sul Trasporto pubblico locale (Tpl) che sarà finanziato con fondi della Strategia Nazionale Aree Interne. I Comuni, se lo vorranno, potranno quindi prevedere un potenziamento del Tpl all'interno di tale progetto”.