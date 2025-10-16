Ventimiglia, il sindaco Di Muro partecipa all’assemblea generale di Confindustria Imperia (Foto)

Ventimiglia presente all’assemblea generale di Confindustria Imperia.

Il sindaco Flavio Di Muro ieri ha, infatti, partecipato all'incontro dal titolo “Oltre i confini: lo sviluppo economico della provincia di Imperia tra Piemonte, Francia e Principato di Monaco".

"Si è trattato di un'interessante occasione di confronto con le imprese del territorio imperiese – dichiara il sindaco Flavio Di Muro - alle quali ho avuto occasione di illustrare come Ventimiglia voglia essere il fulcro di questa nuova dimensione di rapporti transfrontalieri, in modo tale che la nostra posizione geografica non venga più considerata come motivo di problematiche di vario tipo, bensì occasione di opportunità da saper cogliere".