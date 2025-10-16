 / Attualità

Attualità | 16 ottobre 2025, 15:12

Pesca, Alessandro Piana (Lega): “Vittoria del buonsenso sulle vongole"

Così il vicepresidente di Regione Liguria: "In Europa difendiamo con forza anche la tradizione del Bianchetto"

“Grazie alla determinazione della Lega e dei suoi europarlamentari, abbiamo ottenuto una grande vittoria per il comparto della pesca italiana con la conferma della possibilità di continuare la pesca delle vongole almeno fino al 2030 – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana.

“Un grazie particolare a Isabella Tovaglieri, componente della commissione pesca, che ho incontrato questi giorni a Bruxelles e che mi aveva aggiornato su questa importantissima partita.  Un risultato, ottenuto con un voto netto (22 a 3), che dimostra che, quando si lavora coesi, si possono ottenere risultati fondamentali per le famiglie e per le marinerie italiane – prosegue Piana.

“Proprio in questi giorni siamo a Bruxelles per portare avanti anche la battaglia per la riapertura della pesca del Bianchetto, risorsa storica e culturale della Liguria, attraverso il nostro Piano di Gestione riconosciuto per la sua solidità scientifica. L’apertura che ci ha dato il Commissario europeo è un segnale importante a favore dei nostri pescatori” – conclude.

