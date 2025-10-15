Bordighera: la poesia di Gianmarco Parodi nel giardino del Museo Bicknell

Sabato pomeriggio 18 ottobre a Bordighera, lo scrittore e poeta Gianmarco Parodi porterà la sua arte della poesia istantanea nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera.

Con la sua macchina da scrivere Underwood 310, soprannominata Lucile, Parodi, all’ombra dei centenari e monumentali ficus e glicine del giardino storico del Museo, comporrà versi nati dall’incontro con i passanti e li consegnerà come dono, in un gesto gratuito e spontaneo che unisce ascolto, parola e presenza.

L’evento fa parte del progetto itinerante Mini Tour Côte d’Azur–Riviera con Lucile, che attraversa il confine tra Italia e Francia dopo le tappe di Monaco, Mentone e Ventimiglia Alta. Un invito a riscoprire la poesia come esperienza viva e condivisa, fuori dagli schermi e nel cuore dei luoghi.

Il giardino e il Museo Bicknell osserveranno il consueto orario di apertura del sabato dalle ore 14 alle 17. Nell’occasione si potrà visitare il Museo Bicknell con ingresso ridotto a 3,5 €.