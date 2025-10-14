San Romolo Apartments: il ritorno di un luogo iconico tra natura, comfort e innovazione

Il cantiere di San Romolo Apartments è ormai giunto al termine e sabato 25 ottobre si terrà l’evento di fine lavori, aperto a tutti, per brindare insieme alla consegna ai proprietari dei numerosi alloggi già venduti. I lavori di recupero e ammodernamento dell’ex Eremo – ex Bomboniera sono in fase di completamento. Nel complesso sono stati ricavati 16 appartamenti di civile abitazione, di diverse metrature, tutti con vista mare, in classe energetica A, immersi in un contesto naturale unico, con parco privato adiacente al prato.

Durante la giornata di sabato 25 ottobre, dalle ore 10 alle 17, sarà possibile visitare gli spazi comuni, gli appartamenti, il parco, il parcheggio e ammirare la spettacolare vista sul mare. La ristrutturazione ha rispettato le cubature e le facciate originali dell’edificio, conservando il parco secolare e intervenendo esclusivamente negli interni, per ricavare ampi bilocali e trilocali luminosi e confortevoli. L’intervento ha coniugato comfort, funzionalità e sostenibilità, mantenendo un’elegante armonia con la natura circostante. Finiture di pregio, ampie finestre, balconi panoramici, tranquillità assoluta e aria pulita sono solo alcune delle caratteristiche che rendono San Romolo Apartments un luogo ideale per vivere o trascorrere periodi di relax. Oggi San Romolo Apartments è l’unico condominio di San Romolo, dotato di impianto di climatizzazione caldo/freddo con pompa di calore, pannelli solari, connessione internet condominiale, sistema domotico per l’accesso con codice temporaneo e gestione del citofono da remoto, parcheggi privati interni e rimessaggio biciclette in area protetta.

L’intervento di recupero e riqualificazione è stato realizzato da Corallo Srl, in collaborazione con Sagor & Partner e Sinfonia Costruzioni.

"Possiamo ora consegnare San Romolo Apartments ai compratori, che ringraziamo per la fiducia - dichiara Sara Rodi, Amministratore unico di Corallo Srl -. Siamo felici di restituire a San Romolo e a Sanremo un immobile storico che tornerà a vivere, portando nuova linfa all’economia della frazione".

Immerso nel verde e a pochi minuti da Sanremo, San Romolo è conosciuto per le numerose attività outdoor. La posizione strategica — a soli 30 minuti da Sanremo e un’ora da Montecarlo — rende San Romolo Apartments il perfetto equilibrio tra natura, relax e opportunità.