Ceriana, cane disperso da tre giorni salvato dai Vigili del Fuoco di Sanremo (Foto)

Intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco di Sanremo questa sera, intorno alle 18, in Strada Monte Colma, nel comune di Ceriana, per recuperare un cane caduto in un vascone. L’animale, disperso da tre giorni, è stato finalmente individuato oggi dai proprietari, che ne avevano perso le tracce e hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta la prima partenza del distaccamento VVF di Sanremo, che ha raggiunto la zona, immersa nella vegetazione, e ha individuato il cane all’interno del bacino d’acqua. Con l’ausilio di corde e tecniche di discesa in sicurezza, i pompieri si sono calati nel vascone riuscendo a recuperare l’animale, fortunatamente in buono stato di salute.

Dopo le operazioni di recupero, il cane è stato riconsegnato ai suoi padroni, visibilmente commossi. Un lieto fine che chiude una vicenda iniziata con momenti di grande apprensione, grazie al tempestivo intervento e alla professionalità dei Vigili del Fuoco.