Bordighera: addio a Diana Biancheri in Giovannetti, 93 anni di amore e memoria

Con un post toccante pubblicato su Facebook, il figlio ha annunciato la scomparsa di Diana Biancheri in Giovannetti, avvenuta ieri mattina all’età di 93 anni. Una vita lunga e intensa, vissuta accanto al marito Pietro, scomparso nel 2004, con il quale ha condiviso l’amore per la famiglia e ha dato i natali ai figli Ettore e Luca.

Nel ricordo del figlio, Diana emerge come figura di grande dignità e profondità, segnata anche dalla memoria del sacrificio dei suoi fratelli, membri del Gruppo Sbarchi di Vallecrosia, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nel cuore della famiglia.

Il saluto alla signora Diana si terrà oggi presso la Camera funeraria dell’ospedale di Bordighera, mentre i funerali avranno luogo domani alle 15:30 nella chiesa di Terrasanta, sempre a Bordighera. Chi non potrà essere presente è invitato a rivolgerle una preghiera o un pensiero, “sono certo che le arriverà”, scrive il figlio.

Nel messaggio, si legge anche un invito a non inviare fiori, ma a testimoniare un ricordo attraverso una donazione alla Croce Rossa Italiana – sede di Bordighera, oppure con un semplice gesto di carità verso chi ne ha bisogno. Un modo per onorare la memoria di Diana con azioni concrete, in linea con i valori che hanno guidato la sua esistenza.