Raccolta alimentare del Lions Club Sanremo Host: 22 colli di prodotti alimentari donati alle parrocchie di Sanremo

Un totale di 22 colli di prodotti alimentari: è il dono del Lions Club Sanremo Host alle Parrocchie del Borgo, dei Frati della Mercede di San Martino e a quella di San Siro i cui parroci avevano lanciato una richiesta di aiuto, dopo aver notato che le scorte in giacenza necessitavano di essere rimpinguate considerato il numero di richieste di aiuto sempre maggiore. Così il Lions Club Sanremo Host, come già in passato, ha raccolto il segnale di allarme.

Alcuni membri del Club accompagnati dai Rangers che hanno curato la logistica hanno organizzato la raccolta alimentare presso il Carrefour di Bussana ed hanno poi consegnato tutto il ricavato alle Parrocchie. I Parroci ringraziando il Lions Club Sanremo Host e il Presidente Giorgio Cravaschino, sottolineando che quella dei Lions sia tra le associazioni che già avevano dimostrato sensibilità e attenzione verso coloro che attraversano un momento difficile e tra i più sensibili alle loro richieste.

Il Lions Club, rappresentato da Giorgio Cravaschino, Domenico Frattarola, Silvana Fassio, Danilo Moraglia e Roberto Pecchinino, Maria Giovanna Manfredi, Emanuele Frattarola, Claudio Perato, Giorgio Paganini e Oriana Ragazzoha donato il quantitativo di generi alimentari (nelle foto il momento della consegna e della raccolta) che sarà poi elargito ai numerosi assistiti che ogni settimana ricevono il pacco alimentare.

Una unione di forze all’interno della comunità che permette di accrescere il ruolo di riferimento per le persone e i nuclei familiari che si trovano a confrontarsi con fasi di disagio a livello socio-economico.