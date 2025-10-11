 / Cronaca

Cronaca | 11 ottobre 2025, 11:42

Tragedia a Sanremo: donna di 80 anni muore in Corso Garibaldi

Inutili i soccorsi

Tragedia a Sanremo: donna di 80 anni muore in Corso Garibaldi

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 10, in Corso Giuseppe Garibaldi a Sanremo. Una donna di circa 80 anni è deceduta improvvisamente in strada, colta da un malore di natura cardiocircolatoria.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un mezzo di soccorso di base della Croce Rossa di Sanremo e l’automedica Alfa 2. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sanremo per gli accertamenti di rito.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium