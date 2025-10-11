Ripristinata la vendita dei biglietti ferroviari per la Francia: Trenitalia parla di anomalia tecnica risolta

Dopo le segnalazioni e le proteste per l’impossibilità di acquistare biglietti ferroviari diretti in Francia dalla stazione di Ventimiglia, arriva la precisazione ufficiale di Trenitalia, che ridimensiona la portata del disservizio.

“In merito a questa notizia – spiega la società – c’è stata un’anormalità nei sistemi di vendita durata qualche giorno (non un mese) ma risolta, per cui i biglietti francesi sono regolarmente in vendita sui sistemi di vendita di Trenitalia, biglietteria compresa”.

La replica giunge dopo che il segretario provinciale della FILT CGIL, Michele Delli Carri, aveva denunciato una situazione “surreale” e “paradossale”, segnalando l’impossibilità, da circa un mese, di acquistare titoli di viaggio validi sulla rete ferroviaria francese. Una circostanza che – secondo il sindacato – stava causando disagi quotidiani a pendolari, frontalieri e turisti, in una zona di frontiera strategica per i collegamenti tra Italia e Costa Azzurra.

La motivazione ipotizzata in un primo momento era la mancata proroga di un accordo tecnico tra Trenitalia e SNCF, la compagnia ferroviaria nazionale francese. Tuttavia, Trenitalia smentisce questa versione, attribuendo l’interruzione a un’anomalia temporanea dei sistemi di vendita, ora completamente risolta.